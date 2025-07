Tenniscoach Goran Ivanisevic heeft een boekje open gedaan over de breuk met Stefanos Tsitsipas. De twee kregen het aan de stok na een grote teleurstelling op Wimbledon. "Dit is het beste besluit dat hij kan nemen."

Tsitsipas en Ivanisevic beëindigden onlangs hun samenwerking na veel pijnlijke uitspraken over en weer. Zo noemde de tennisser zijn coach en 'dictator' en andersom vond de Kroaat zijn pupil 'slecht voorbereid'.

Inmiddels heeft Ivanisevic zich uitgesproken over de breuk. "We hebben elkaar gesproken. Dat is het einde van dit drama", zei de oud-tennisser tegen HRT. “Het was een goed gesprek. Er s geen kwaad bloed. We hebben elkaar bedankt."

Vader

Nu de samenwerking ten einde is zal Tsitsipas weer gaan trainen met zijn vader, Apostelos. "Ik denk oprecht dat hij de enige persoon is die Stefanos kan coachen", zegt Ivanisevic daarover. "Samen hebben ze het beste tennis laten zien. Hij kent hem het beste. Het is een familieproject."

“Het is de beste beslissing", vervolgt Ivanisevic. "Ik wens hem het beste en hij is te goed om zich in deze positie te bevinden. Gisteren heb ik hem verteld dat hij zelf dingen op een rijtje moet zetten in zijn hoofd. Anders zal er niets veranderen."

Wimbledon

Tsitsipas werkte sinds april samen met Ivanisevic, de oud-coach van onder meer Novak Djokovic. De 26-jarige tennisser boekte echter niet het gewenste resultaat en werd al in de eerste ronde uitgeschakeld op Wimbledon. Hij moest na twee dramatische sets opgeven met een blessure.

Zijn 53-jarige trainer haalde vervolgens hard uit naar de Griek. Volgens Ivanisevic was zijn pupil niet goed voorbereid en had hij te veel andere zaken aan zijn hoofd." Hij wil wel, maar doet er niets voor. 'Ik wil, ik wil', maar ik zie geen vooruitgang. Ik was geschokt, nog nooit heb ik zo'n onvoorbereide speler gezien. Met mijn knie ben ik drie keer zo fit als hij. Dat is behoorlijk erg", waren de harde woorden van Ivanisevic.

De Kroaat blijft achter zijn mening staan. "Het is hoe het is", aldus de coach. "Hij was er mentaal gewoon niet klaar voor om op Wimbledon te spelen. Ik hoop dat hij nu zijn draai weer vindt."

Relatieproblemen

De tegenvallende resultaten van Tsitsipas op de tennisbaan zouden ook te maken kunnen hebben met problemen in zijn liefdesleven. Er lijkt een einde te zijn gekomen aan zijn relatie met tennisster Paula Badosa. Het duo zou samen het gemengd dubbel spelen op US Open, maar staat niet meer op de deelnemerslijst.