Tennisicoon Richard Krajicek moest vorig jaar een ingrijpende operatie ondergaan. Hij kampte met een levensgevaarlijke hartaandoening en merkt daar nog steeds gevolgen van. De 54-jarige moet zijn hartslag in bedwang houden.

De voormalig Wimbledon-winnaar onderging in mei 2025 een openhartoperatie. Hij had last van duizeligheid en na een CT-scan bleek dat hij een aandoening aan zijn hart had. Zijn aorta was 5,4 centimeter wijd, terwijl die maximaal 4 mag zijn. "Als die groter wordt, dan wordt de wand van je hart opgerekt. Die kan dan scheuren", legde Krajicek eerder uit. De gevolgen daarvan zouden fataal zijn en dus moest hij geopereerd worden. Er werd een zogehten PEARS-ingreep uitgevoerd, waarbij een kunststof steunkous rond zijn verwijde aorta werd geplaatst.

Inmiddels gaat het weer goed met de ex-toptennisser. De revalidatie verloopt goed en Krajicek is zelfs alweer op een paar sportieve vakanties geweest. Met zijn vrouw Daphne Deckers ging hij afgelopen zomer wandelen in de bergen. "Maar ik ben ook net terug van skiën, alles loopt voorlopig crescendo”, zegt hij in gesprek met AD.

'Prikkelarme ruimte'

Krajicek moet sinds zijn operatie zijn hartslag onder de 120 slagen per minuut houden. Dat houdt hij bij via zijn smartwatch. Alleen op tijdens het ABN AMRO Open in Ahoy zal dat voor de toernooidirecteur wat extra aandacht vragen. Omwille van zijn mooie maatpak heeft hij het horloge niet om, maar hij verwacht geen problemen voor zijn gezondheid.

De 52ste editie heeft voorlopig nog niet voor ernstige stress of een hoge hartslag gezorgd. "Alleen als Carlos Alcaraz straks achter staat in de eerste ronde, zit ik misschien ergens in een prikkelarme ruimte, ver weg van alles”, grapt hij.

ABN AMRO Open

De nummer één van de wereld is de grote ster die Krajicek heeft weten te strikken voor het toernooi. Ook toptennissers Alexander Zverev (derde op de ATP-ranglijst), Alex de Minaur (zesde) en Felix Auger-Aliassime (zevende) zullen hun opwachting maken.

Toch staat Krajicek in de komende jaren nog een uitdaging te wachten voor het toernooi. "Dat is het enige dat niet crescendo loopt”, zegt hij. Daarmee doelt hij op het nieuwe masterstoernooi in Saoedi-Arabië. Dat wordt in 2028 of 2029 mogelijk georganiseerd in de week van het toernooi in Rotterdam en kan dan voor serieuze concurrentie zorgen. "Maar we weten nog niet wat er besloten wordt, we wachten het af."