Tallon Griekspoor heeft de finale van het ATP-toernooi van Mallorca bereikt. Hij won in de halve finale van het Spaanse grastoernooi zonder setverlies van Félix Auger-Aliassime. Griekspoor staat voor de vijfde keer in zijn loopbaan in een ATP-finale.

Het lijkt de perfecte voorbereiding voor Wimbledon, dat komende maandag begint. De 28-jarige Griekspoor is in vorm op de grasondergrond. Hij versloeg de nummer 28 van de wereld met 6-4 6-4.

Het is de vijfde keer in de carrière van Griekspoor dat hij een finale op het ATP-circuit behaalt. Zijn laatste overwinning was in 2023, toen hij de Libéma Open op zijn naam schreef. Dat is net zoals de Mallorca Championships - zoals het toernooi officieel heet - een grastoernooi. In april stond Griekspoor nog in de finale van een graveltoernooi in Marokko, maar die verloor hij.

Het toernooi op Mallorca is een ATP250-toernooi, dat is de laagste klasse op het profniveau - vergelijkbaar met de Libéma Open in Rosmalen. Toch zal het winnen van het toernooi een stijging op de wereldranglijst betekenen.

Finale

In de laatste game van de wedstrijd sloeg Griekspoor een ace. Dat leverde hem een matchpoint op. Twee rally's later pakte hij de winst. Hij gaat zonder setverlies naar de finale. De Nederlander speelt zaterdag de finale tegen de winnaar van het duel tussen de Fransman Corentin Moutet en de Amerikaan Alex Michelsen.

Ticket naar Londen

De Nederlander moet alvast een ticket naar Londen boeken, want op maandag 31 juni begint Wimbledon. Griekspoor gaat als 31ste geplaatste speler richting het grandslamtoernooi. Hij speelt in de eerste ronde tegen de Amerikaan Jenson Brooksby. De 24-jarige tennisser is de huidige nummer 114 van de wereld.

Dat is een ietwat vertekent beeld, want Brooksby komt terug van een dopingschorsing. Hij was een top vijftigspeler toen hij in 2023 een dopingschorsing kreeg van 18 maanden na het missen van drie tests. Begin dit jaar maakte hij zijn rentree, zonder punten op de wereldranglijst. Ook hij is in vorm: hij vecht om een finaleplaats in de Eastborne Open.

