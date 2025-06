Roland Garros beschuldigd van schandaal rond Franse sensatie: 'Dat is nooit zo geweest!'

De vrouwelijke tennissters op Roland Garros hebben tijdens deze - en de voorgaande editie - niet in de avond gespeeld. Meerdere speelsters, onder wie Aryna Sabalenka, hebben daar al over geklaagd. Toch had er één partij 's avonds afgewerkt kunnen worden, maar dat weigerde de organisatie.

Dat beweert The Athletic op basis van gesprekken met Amazone Prime, dat de exclusieve uitzendrechten heeft voor de avondwedstrijden tijdens Roland Garros. De toernooiorganisatie zou hebben geweigerd om de partij van thuisfavoriete Loïs Boisson van afgelopen maandag in de vierde ronde naar de avond te verschuiven.

Dit is Loïs Boisson: tennissensatie verovert na 'deo-rel' en zware blessure harten van fans op Roland Garros Loïs Boisson verovert momenteel alle tennisharten. De Française begon als nummer 361 van de wereld aan Roland Garros en staat na een aantal verrassende zeges tot grote vreugde van het thuispubliek plotseling in de halve finales. Boisson beleeft in de Franse hoofdstad haar doorbraak en dat terwijl ze onlangs nog in opspraak raakte door de zogenaamde 'deo-rel'.

In plaats daarvan werd de wedstrijd afgewerkt in het tweede deel van de middag, toen delen van de tribunes nog leeg waren. Boisson versloeg de als derde geplaatste Amerikaanse Jessica Peluga in drie sets en werd zo de eerste Française in de kwartfinales van Roland Garros in acht jaar tijd - later voegde ze zich zelfs bij de laatste vier.

De Franse Tennisfederatie (FFT) weigerde om op vragen van The Athletic te reageren.

Roep om verandering wordt luider

Voor het tweede jaar op rij spelen vrouwen niet in de avond, wat voor gemor zorgt onder de speelsters. Zo zei finaliste Sabalenka: "Ik moet zeggen dat we dezelfde behandeling verdienen. We hebben veel geweldige wedstrijden tegen elkaar gespeeld, dus het zou fantastisch zijn om een dameswedstrijd in de avondsessie te zien, met meer publiek op de tribunes die deze ongelooflijke confrontaties bekijken."

Toptennisster Aryna Sabalenka haalt uit naar Roland Garros: 'We verdienen allemaal dezelfde behandeling' Aryna Sabalenka is op jacht naar haar eerste Roland Garros-titel en neemt het donderdag in de halve finale op tegen viervoudig kampioene Iga Swiatek. Maar naast het topaffiche had de nummer één van de wereld ook een duidelijke boodschap voor de organisatie van het graveltoernooi. Vrouwelijke tennissers worden volgens haar nog altijd niet gelijk behandeld.

Door alle commotie voelde toernooidirectrice Amélie Mauresmo zich genoodzaakt om te reageren op de situatie. In een verhitte persconferentie zei ze dat mannen in de avond spelen, omdat die wedstrijden mogelijk vijf sets duren en de supporters zo waar voor hun geld krijgen.

"Het is nooit zo geweest dat de meisjes het niet waard zijn om 's avonds te spelen," zei de oud-speelster. "Dat is het nooit geweest, en ik zal niet accepteren dat je deze boodschap uitdraagt", snauwde ze naar een journalist. FFT-president Gilles Moretton zei dat beslissingen over de planning gebaseerd zijn op "wat beter is voor de toeschouwers."

Onrust op Roland Garros: schreeuwende toeschouwer bij absolute topwedstrijd uit publiek verwijderd Een bijzonder moment bij de wedstrijd tussen Alexander Zverev en Novak Djokovic. Een toeschouwer zorgde namelijk voor enig oponthoud door te gaan schreeuwen. De man werd uiteindelijk uit het publiek verwijderd.

Alles over Roland Garros

Lees hier alles over het laatste nieuws op Roland Garros, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.