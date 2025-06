Toptennisster krijgt bijval na pijnlijk einde op Roland Garros: ‘Ga lekker tequila drinken’

Aryna Sabalenka verloor afgelopen weekend de finale van Roland Garros. Na afloop was ze zichtbaar aangeslagen en baalde ze van zowel haar eigen spel als de omstandigheden op de baan. Tijdens de persconferentie liet de Wit-Russische weten dat ze eerst even goed gaat bijkomen op vakantie. Een reactie die oud-hockeysters Ellen Hoog en Naomi van As maar al te goed begrijpen.

“Wat vond jij eigenlijk van die uitspraken van Sabalenka, na haar verloren finale?”, vraagt Van As. “Dat ze zei: ‘Ik ga even bijkomen, dit verwerken, en dan aan de tequila, gummibeertjes en suikers?’”

'Lekker zuipen'

“Lekker doen, zou ik zeggen!”, reageert Hoog lachend. “Je bent ook maar een mens. Ze heeft dit jaar al twee Grand Slam-finales verloren. Dus ja, ga lekker zuipen." Van As reageert: “Dat ze ook meteen denkt: ‘Ik ga aan de tequila’. Je verdriet wegdrinken… Zo vies ook, tequila. Het allergoorste wat er is.”

“Lekker citroentje erbij, beetje zout”, vult Hoog lachend aan.

Begrip voor Sabalenka

Hoog snapt Sabalenka’s behoefte aan rust goed: “Dit moet ze gewoon lekker doen. Ze kent haar lijf en haar grenzen. Ik kan me echt voorstellen dat je soms even helemaal uit het tennis en de topsport wilt stappen. Wij hebben dat zelf niet heel sterk gehad, maar je ziet het tegenwoordig steeds vaker.”

“Met tennis gaat het ook maar door. Het hele jaar al die toernooien achter elkaar. Om maar eerste te blijven staan op de wereldranglijst. Dat is natuurlijk een heel vol schema voor ze. Ze gaan maar door. Dus ga lekker tequila drinken op Mykanos”, vervolgt Hoog.

“Zeker”, beaamt ook Van As. “Veel plezier daar!”

Ophef na eerdere uitspraken over Gauff

Niet alleen Sabalenka’s ‘tequila-uitspraak’ kwam ter sprake in de podcast. Hoog en Van As bespraken ook haar opmerkelijke woorden over tegenstander Coco Gauff. Sabalenka liet namelijk weten dat Gauff alleen maar had gewonnen omdat zijzelf zoveel fouten maakte. Ook zei ze dat als Gauff tegenover Iga Swiatek had gestaan in de finale, de Poolse had gewonnen.

Volgens het podcastduo waren die opmerkingen “lullig en onterecht”.

