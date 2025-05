Roland Garros-partij tijdelijk gestopt na oorverdovende schreeuw tijdens de wedstrijd

De wedstrijd tussen Qinwen Zheng en Victoria Mboko op Roland Garros is vrijdag om een opvallende reden tijdelijk stilgelegd. Het medische personeel moest uitrukken na een oorverdovende schreeuw uit het publiek.

Toen het moment gebeurde stond Olympische kampioene Zheng met 1-0 voor en stond ze ook met 5-3 voor in de tweede set. Plots was vanuit het publiek een harde schreeuw te horen. Beide spelers keken allereerst verbaasd op. Zheng en Mboko gingen vervolgens terug naar hun bankje en het medische personeel snelde naar de plek war de schreeuw vandaan kwam. Het zou gaan om een medisch noodgeval en de partij werd tijdelijk stilgelegd.

De temperatuur wordt als mogelijke indicator genoemd van het medische voorval. In Parijs is het kwik inmiddels gestegen tot zo'n dertig graden. Zheng en Mboko kregen vervolgens de vraag of ze nog wel door wilden spelen. De twee besloten om de partij uiteindelijk af te maken. Het is niet bekend wat de persoon op de tribune precies had en hoe diegene er nu aan toe is.

Uitslag

Toen het incident zich voordeed stond Zheng dus al op voorsprong tegen de Canadese challenger. Beide speelsters besloten om door te spelen, maar Mboko kon het niet meer omdraaien. Zheng won ook de tweede set, waardoor de Chinese door is naar de laatste zestien. De winnares is op dit moment de nummer acht van de wereld. Op de baan in Parijs haalde ze wel de mooiste prestatie uit haar loopbaan. Vorig jaar zomer werd ze Olympisch kampioene op de Spelen van Parijs.

🤌🏽 — well versed with Paris — where she won the Olympic 🥇- last year!

† Mboko x Zheng #FrenchOpen | #RolandGarros pic.twitter.com/FGcrI03MuY — Stephen ‡ Magyezi (@gyezi_) May 30, 2025

Alles over Roland Garros

Lees hier alles over het laatste nieuws op Roland Garros, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.