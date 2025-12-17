De tennisser Bernadé Zapata Miralles is ineens gestopt met proftennis. De pas 28-jarige Spanjaard was op Roland Garros 2022 nog de sensatie, maar hangt nu op opvallend jonge leeftijd zijn racket aan de wilgen. Op Instagram verklaart hij zijn afscheid.

Hoewel hij als nummer 451 van de wereld niet meer in de buurt van de top komt, gaat de tenniswereld toch een markante persoonlijkheid verliezen. Zapata Miralles heeft een bizarre beslissing genomen: hij stopt met tennis op slechts 28-jarige leeftijd. Het schokkende nieuws deelde hij via zijn persoonlijke Instagram-pagina. De tennisser wil zijn excuses aanbieden aan tegenstanders en iedereen die hij tijdens zijn carrière niet met respect heeft behandeld.

Achtste finales Roland Garros en nummer 37 van de wereld

Zapata Miralles werd prof in 2015. In de beginjaren speelde hij vooral op de ITF- en Challenger-circuits, waar hij maar liefst 13 titels wist te winnen. In 2022 beleefde hij zijn beste seizoen ooit. Hij bereikte de achtste finales op Roland Garros, nadat hij zich via de kwalificaties had geplaatst. In 2023 speelde hij zijn eerste volledige seizoen op het ATP-circuit en klom hij naar de 37e plaats op de wereldranglijst, zijn hoogste notering ooit.

Bericht op Instagram

Daarna zakte zijn vorm in. De afgelopen twee seizoenen speelde hij voornamelijk Challenger-toernooien. Halverwege mei won hij nog een ITF-toernooi. Maar in de rest van 2025 verloor de Spaanse speler de volgende 14 wedstrijden die hij speelde. In zijn Instagram-bericht legde Zapata Miralles uit waarom hij op slechts 28-jarige leeftijd stopt: "Beste vrienden, na een periode van reflectie wil ik jullie laten weten dat ik heb besloten om officieel te stoppen met professioneel tennis", begint hij.

Excuses

"Ik wil beginnen met mijn excuses aan te bieden. Excuses aan iedereen die ik in al die jaren respectloos heb behandeld. Tennis is enorm veeleisend en duwt je vaak tot het uiterste. Ik denk dat ik vaak niet correct heb gereageerd op de mensen om me heen. Ik voel en weet dat ik nog jong ben, maar na een leven op de baan ben ik niet langer bereid de nodige offers te brengen om een topspeler te zijn. Ik heb niet meer dezelfde honger of motivatie die een speler nodig heeft om dagelijks vooruitgang te boeken."