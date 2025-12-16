De vrouwelijke tennissers werden afgelopen jaar al gesteund door de WTA als het heet was tijdens de duels, maar de mannen moesten 'gewoon doorgaan'. Daar komt vanaf het aankomende seizoen verandering in. De mannenbond ATP is overstag en luistert naar de klagende toptennissers.

De tennissers op de ATP Tour kunnen in navolging van de tennissters op de WTA Tour komend seizoen ook een beroep doen op hitteregels. Daarmee kunnen ze zich beschermen tegen extreme hitte tijdens partijen. Volgens de regels kan een speler een afkoelingsperiode van tien minuten aanvragen als de temperatuur tijdens de eerste twee sets 30,1 graden Celsius of hoger bereikt. Bij een temperatuur boven de 32,2 graden wordt de wedstrijd gestaakt.

'Willen jullie dat een speler op de baan sterft?'

Het ontbreken van een hitteprotocol bij de ATP zorgde afgelopen jaar bij de spelers voor flink wat klachten en boosheid. "Willen jullie dat een speler op de baan sterft?", vroeg de Deense topper Holger Rune zich hardop af tijdens het toernooi van Shanghai in oktober. Hij bezweek bijna onder de temperatuur van dik boven de 30 graden en een luchtvochtigheid van meer dan 80 procent.

'Gezondheid van spelers beschermen'

"De nieuwe hitteregel biedt een gestructureerde, medisch onderbouwde aanpak voor het beheersen van extreme hitte, met als doel de gezondheid van de spelers te beschermen", aldus de ATP. Het nieuwe tennisseizoen komt er alweer aan. In januari zijn de eerste toernooien in Australië, waar de voorbereiding plaatsvindt voor de eerste Grand Slam van het jaar.

De Australian Open is van 12 januari tot en met 1 februari 2026. Voor die tijd kunnen tennissers hun vakantie eruit zweten tijdens ATP 250-toernooien in Brisbane en Hong Kong. Ook is de United Cup er, waar Nederland aan meedoet.