Het is nog maar de vraag of de tennisfans op Wimbledon een halvefinalist van Roland Garros überhaupt in actie gaan zien. Het grastoernooi van Londen deelde woensdag de wildcards uit en waar er gerekend werd op een uitnodiging voor Loïs Boisson, daar ontbreekt de naam van de Franse tennissensatie verrassend op de lijst.

De Française beleefde een droomtoernooi op Roland Garros. De toenmalig nummer 361 van de wereld bereikte sensationeel de halve finales, waardoor ze honderden plekken steeg en inmiddels is terug te vinden in de top-70 van de wereld. Genoeg om rechtstreeks geplaatst te zijn voor Wimbledon, zou je zeggen. De top-100 is immers gegarandeerd van een ticket voor het hoofdtoernooi. Maar Boisson niet.

Dit is Loïs Boisson: tennissensatie veroverde na 'deo-rel' en zware blessure harten van fans op Roland Garros Loïs Boisson veroverde in Parijs alle tennisharten. De Française begon als nummer 361 van de wereld aan Roland Garros en haalde na een aantal verrassende zeges tot grote vreugde van het thuispubliek zelfs de halve finales. Boisson beleefde in de Franse hoofdstad haar doorbraak en dat terwijl ze onlangs nog in opspraak raakte door de zogenaamde 'deo-rel'.

Zuur voor Loïs Boisson

Op het moment van de deadline, stond Boisson namelijk nog buiten de top-100 en is ze aangewezen op het spelen van de kwalificaties later deze maand. Ze moet dan minstens drie tegenstandsters overleven om weer een goed toernooi neer te kunnen zetten. Wimbledon was namelijk onverbiddelijk en deelde zeven van de acht wildcards bij de vrouwen uit aan Britse speelsters. Boisson raakte voor Roland Garros bekend doordat ze door een Britse speelster, Harriet Dart, werd beschuldigd van dat ze stonk. Zelf reageerde ze daar met een grapje op.

Toptennisster biedt excuses aan na deodorant-rel, 'slachtoffer' reageert ook via Instagram De 28-jarige Harriet Dart heeft haar excuses aangeboden voor een opmerking die ze dinsdag maakte tijdens haar nederlaag tegen de 21-jarige Française Lois Boisson. Dart verloor met 0-6, 3-6 en vroeg tijdens de wedstrijd aan de scheidsrechter of hij Boisson wilde vragen deodorant te gebruiken omdat ze 'vreselijk stonk'.

Net bevallen Petra Kvitova

De enige niet-Engelse tennisster die een uitnodiging kreeg om van buiten de top-100 meteen naar het hoofdtoernooi te mogen, is Petra Kvitova. De Tsjechische, tweevoudig winnares van Wimbledon, is net bevallen van haar eerste kindje en maakte al haar rentree op de tennisbaan. Zij mag, net als Jodie Burrage, Harriet Dart, Francesca Jones, Hannah Klugman, Mika Stojsavljevic, Heather Watson en Mingge Xu zich nu al opmaken voor Wimbledon.

Toptennisster deelt bijzonder nieuws na heuglijk moment: 'Ik kan niet wachten' Tennisster Petra Kvitova gaat deze maand haar comeback maken. De tweevoudig Wimbledon-kampioene beviel in de zomer van 2024 van een zoon en is ruim een half jaar later klaar om weer de baan op te stappen.

Wildcards mannen

Bij de mannen zijn ook alle zeven wildcardsontvangers Brits. Jay Clarke, Oliver Crawford, Dan Evans, George Loffhagen, Johannus Monday, Jack Pinnington Jones en Henry Searle mogen het thuispubliek proberen te vermaken in het hoofdtoernooi. Een achtste naam wordt richting de start van Wimbledon eind juni nog bekendgemaakt.

Wimbledon 2025

Wimbledon begint op maandag 30 juni met het hoofdtoernooi, de dagen daarvoor zijn de kwalificaties. Zondag 13 juli is de finale bij de mannen. Een aantal Nederlandse toptennissers is zal zeker van plaatsing voor de Grand Slam op gras.