Schaatsende vriendin van Nederlandse toptennisser zorgt voor hilariteit: 'Dan ga je eerst zo dansen'

Jesper de Jong neemt het donderdag op tegen Alexander Zverev op Roland Garros. Bij die wedstrijd is het interessant om op de trekjes van de Nederlandse toptennisser te letten, want die vindt zijn vriendin Pien Hersman nogal opvallend.

De Jong en zijn schaatsende vriendin Hersman spraken met KNLTB en daarin moest de 21-jarige Hersman aangeven wat voor rituelen haar vriend er op nahoudt. "Jij stuitert echt in series van vier, of van drie", begint ze.

Vervolgens maakt ze een soort dansbeweging: "Als de ander gaat serveren, ga je eerst zo dansen, en dan ga je zo staan. Hij doet ook altijd zo zijn shirt goed." Een flink ritueel voor De Jong: stuiteren, dansen en vervolgens nog een 'fit-check'.

Gefrustreerde Jesper de Jong dankt 'nieuwe mijlpaal' aan toiletbezoek op Roland Garros: 'Dit is anders' Jesper de Jong presteerde dinsdag onder immense druk door op Roland Garros van een 2-0 achterstand in sets terug te komen. Een bezoekje aan het toilet deed wonderen voor de Nederlandse toptennisser, die zich nu mag gaan meten met Alexander Zverev in de tweede ronde van de Grand Slam in Parijs.

Urenlange wedstrijd voor De Jong

Maar daar blijft het niet bij: "En als je dan het bankje af komt, dan mag je soms ook de lijnen niet aanraken. Maar ik weet niet precies wanneer dat is." De Jong bevestigt dat dat inderdaad zo is. Een tennisser mag bij het serveren niet de achterste lijn aanraken of overschrijden voor de bal geslagen is.

De Jong begon met een zeer intense wedstrijd aan Roland Garros. Hij versloeg dinsdag de Italiaan Francesco Passaro met 3-2 in sets, na liefst drie uur en 54 minuten te hebben getennist. Twee van de vijf sets duurden ruim een uur. In de vijfde set was de energie van Passaro op en liep de 24-jarige De Jong er met 6-1 overheen.

Dit is Pien Hersman: immens populaire schaatsster met bekende ouders én vriend Als dochter van twee topschaatsers stond haar toekomst in de sterren geschreven. Pien Hersman (21) ging haar ouders maar wat graag achterna. Met haar talent én looks is ze inmiddels uitgegroeid tot een immens populaire schaatsster op de baan en op Instagram. Inmiddels heeft ze ook een bekende vriend én woont ze voor het eerst samen. Dit is Pien Hersman.

Pien Hersman

De Jong heeft sinds 5 februari een relatie met Hersman. Zij is bekend als schaatsster van Team IKO-X2O en is gespecialiseerd op de kortere afstanden. Op de afgelopen NK afstanden eindigde zij als zesde op de 500 meter. De sprintster is een dochter van Martin Hersman, die twee bronzen medailles won op WK's en is nu schaatscommentator bij de NOS. Ook Piens moeder, Colette Zee, was professioneel schaatsster.

Hersman behoort op Instagram tot de meest populaire schaatsers van Nederland, met liefst 725.000 volgers. Ter vergelijking: teamgenote en wereldkampioene Joy Beune heeft 320.000 fans op het sociale medium.

Alles over Roland Garros

Lees hier alles over het laatste nieuws op Roland Garros, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.