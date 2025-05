Gefrustreerde Jesper de Jong dankt 'nieuwe mijlpaal' aan toiletbezoek op Roland Garros: 'Dit is anders'

Jesper de Jong presteerde dinsdag onder immense druk door op Roland Garros van een 2-0 achterstand in sets terug te komen. Een bezoekje aan het toilet deed wonderen voor de Nederlandse toptennisser, die zich nu mag gaan meten met Alexander Zverev in de tweede ronde van de Grand Slam in Parijs.

De Jong is trots op zichzelf dat hij zich op Roland Garros als een vechter heeft gepresenteerd. Hij wist in Parijs voor een paar honderd toeschouwers een 2-0-achterstand in sets om te buigen in een overwinning tegen de Italiaan Francesco Passaro. "Ik begon niet goed. Was zenuwachtig. Ik voelde druk. Ik wilde me laten zien. En dat is uiteindelijk gelukt", zei De Jong in het perscentrum van het Franse grandslamtoernooi. "Ik heb mijn visitekaartje aan het publiek afgegeven."

Bezoek aan toilet

De Jong ziet in Roland Garros het ideale podium om zich als tennisser te bewijzen. "Je kunt op allerlei toernooien presteren, maar dit is anders. Daarom baalde ik ervan dat ik me aan het begin niet op mijn gemak voelde", vertelde De Jong, die na de tweede set op het toilet een moment van rust zocht. "Ik wilde even alleen zijn. Ik gooide mijn pet daar een paar keer op de grond. En liet mijn frustraties daar."

'Nieuwe mijlpaal'

De Jong keerde terug op baan 8 in de wetenschap dat hij drie sets moest winnen om net als vorig jaar de tweede ronde te bereiken. "Ik wist dat het kon. Ik ben erin blijven geloven. Met de hulp van het publiek is het me gelukt. Terugkomen van een 2-0-achterstand is weer een nieuwe mijlpaal. Dit kan ik van mijn bucketlist strepen. Ik hoop dat de mensen er blij mee zijn." De Jong speelt donderdag in de tweede ronde tegen de als derde geplaatste Duitser Alexander Zverev. Griekspoor treft dan de Canadees Gabriel Diallo.

Nummer twee van Nederland

De Jong speelde de afgelopen jaren in de schaduw van Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp. Via de weg van de geleidelijkheid veroverde de 25-jarige Nederlander een plek bij de beste honderd tennissers van de wereld. Inmiddels is De Jong als de nummer 88 van de wereldranglijst de nummer 2 van Nederland achter Griekspoor.