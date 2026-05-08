Toptennisser Daniel Altmaier is vrijdag de discussie aangegaan met de umpire tijdens het duel met zijn landgenoot Alexander Zverev. Hij kreeg een waarschuwing nadat hij een bal wegsloeg terwijl het punt al voorbij is. Maar dat besluit leidt tot veel irritatie. "Man, man, man, scheidsrechter".

De nummers één en drie van Duitsland namen het tegen elkaar op in de tweede ronde van het masterstoernooi in Rome. In de eerste set bood Altmaier (nummer zestig van de wereld) nog goed tegenstand tegen de nummer drie van de ATP-ranglijst. Zverev won met 7-5.

Maar in de tweede set nam Zverev meer afstand. Dat gebeurde met name na een opmerkelijk opstootje tussen Altmaier en de umpire. Na een punt bij 3-3 in games sloeg Altmaier een bal uit. Zijn landgenoot speelde de bal echter nog wel terug, waarna Altmaier die met de greep van zijn racket met een zacht boogje wegsloeg.

'Hier kan je geen waarschuwing voor geven'

Voor de umpire was dat genoeg reden om de 27-jarige een waarschuwing te gaan. Dat leidt niet alleen tot frustratie bij de tennisser, maar ook bij de commentator van Ziggo Sport. "Nee scheidsrechter, echt... Ja sorry, ik ben ook geen fan van Altmaier maar hier kan je echt geen waarschuwing voor geven", zegt hij.

"Deze bal... Hij slaat hem ook niet vol. Man, man, man, scheidsrechter. Voel je het dan echt niet aan? Hoeveel jaar zit je er al? Als je dit niet aanvoelt...", vervolgt de commentator geïrriteerd. Altmaier ging hoofdschuddend weer klaarstaan voor het volgende punt en maakte bij het wisselen van kant nog een gebaar naar de umpire.

'Hoe bedoel je, pijn?'

Die gaf vervolgens uitleg over zijn beslissing "Je kan iemand pijn doen", zegt de scheidsrechter tegen de Duitser. "Dat is het." "Ja geweldig", reageert Altmaier cynisch. "Voel je je goed? Hoe bedoel je, pijn?"

Na het incident wist Altmaier geen game meer te winnen. Zverev gaat met de 7-5, 6-3 zege naar de derde ronde van het toernooi in Rome.

A Daniel Altmaier le dieron un warning por abuso de pelota por hacer esto...



