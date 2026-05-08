Toptennisser Botic van de Zandschulp heeft vrijdag zijn tweede partij in Rome gewonnen. Hij was in drie sets te sterk voor de Amerikaanse Aleksandar Kovacecic.

De eerste sets ging het vlot. Kovacecic won de eerste met 6-2 en vervolgens besliste de 30-jarige Nederlander de tweede set met 6-2 in zijn voordeel. Door stevige regenval werd de wedstrijd in de tweede set onderbroken. Pas na zo'n anderhalf uur werd de wedstrijd weer hervat.

De laatste set maakten ze het spannend. De wedstrijd moest uiteindelijk beslist worden met een tiebreak. In de tiebreak ging het wederom gelijkop. Uiteindelijk won de nummer 52 van de wereld met 7-5.

Van de Zandschulp zou eigenlijk etegen de Franse Arthur Rinderknech (nummer 23 van de wereld) spelen, maar die meldde zich af. Daarom nam hij het op tegen de nummer 93 van de wereldranglijst. In de derde ronde volgt een duel met Karen Khachanov.

In vorm

Van de Zandschulp is goed in vorm. Hijhaalde onlangs in Boekarest nog de halve finale van het toernooi en in Miami maakte hij het tennistopper Taylor Fritz nog lastig. Voor het toernooi in Madrid moest Van de Zandschulp nog geblesseerd afmelden, maar van die blessure is in Rome vrij weinig meer te zien. Hij won zijn eerste partij overtuigend van Alexandre Muller met 2-0 in sets.

Roland Garros

In Rome werken de topspelers toe naar grandslamtoernooi Roland Garros. Vanaf 24 mei begint het graveltoernooi in Parijs. Het masterstoernooi van Rome is de laatste voorbereiding op de Grand Slam. Met Jesper de Jong en Tallon Griekspoor zijn er in totaal drie Nederlanders actief in het hoofdtoernooi. De Jong werd echter al in de eerste ronde uitgeschakeld.

