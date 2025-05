Vader van veelbesproken tennisster zorgt voor opmerkelijk moment: 'Nog nooit meegemaakt'

Er is opnieuw een opmerkelijk verhaal rondom Emma Raducanu opgedoken. De Britse ex-winnares van de US Open is een van de meest besproken tennissters in de sportwereld. Haar vader speelt een opmerkelijke rol in haar carrière. "Nog nooit meegemaakt."

De 22-jarige Raducanu won in 2021 als qualifier op een fenomenale manier de US Open. Een unieke prestatie. Toch kwam haar beloofde grootste toekomst niet uit. Momenteel staat ze 41ste nadat ze getroffen werd door meerdere blessures en mentale worstelingen.

Gigantisch drama dreigt voor toptennisster in aanloop naar Roland Garros: 'Probeer ermee te dealen' Emma Raducanu heeft onthuld dat ze kampt met flinke rugproblemen, nadat ze opnieuw geblesseerd raakte in Straatsburg. Dat is slecht nieuws voor de Britse toptennisster, want nu komt Roland Garros voor haar in gevaar.

Vader Raducanu

Raducanu's vader, Ian, speelt al jarenlang een belangrijke rol achter de schermen. Hij stelt de trainers voor zijn dochter aan. De Belgische trainer Philippe Dehaes werkte kort met Raducanu samen en zag 'de harde hand' van haar vader.

Samen met vader Ian keek Dehaes naar videobeelden van een tenniswedstrijd. "Opeens stopte de vader de video, en zei hij: 'Philippe, waarom speelde Emma deze bal aan de rechterkant van de baan?'", vertelt de Belg in The Telegraph.

Onrust op Roland Garros: schreeuwende vrouw afgevoerd tijdens partij van toptennisser De eerste dag van Roland Garros stond bol van de verhalen. Helaas zorgde de regen in Parijs voor flink wat uitstel. Maar tussen de buien door werd er ook veel getennist. Behalve bij de Italiaanse topper Lorenzo Musetti, die zijn partij tegen de Duitser Yannick Hanfmann onderbroken zag worden door een opvallend incident.

Grap valt verkeerd

Dehaes maakte er een grapje van. "Ian, omdat ze besloot om de bal niet naar de linkerkant van de bal te slaan." Dat grapje viel helemaal verkeerd, waarna vader Ian vraag na vraag stelde.

"Met deze camera is het niet makkelijk om alles precies te zien, maar ik zei: ‘Het maakt niet uit waar de bal is. De bal valt kort, in het midden van het punt, en zij heeft een geweldige forehand - als ze die keihard slaat, wordt het een winner’.

Dit zijn de tegenstanders van de Nederlandse tennissers op Roland Garros In Parijs staat de komende weken alles in het teken van Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar. In de stad van de liefde doen er dit jaar maar liefst vijf Nederlandse tennissers mee, maar van hen zijn er nog maar vier over. Dit zijn hun tegenstanders op Roland Garros.

Bombarderen met vragen

Raducanu senior, die zelf nooit op hoog niveau heeft getennist, bombardeerde de Belg met vragen. "Hij zegt: ‘Wat bedoel je met snel, welke snelheid?’ We hadden een discussie over dat ene punt, maar die discussie sloeg nergens op." De vader ging verder: "Waarom miste ze die bal? Ging het om haar voetenwerk of haar forehandgreep? Wat had Emma anders kunnen doen?"

De vragenregen hield niet op. Dehaes trainde Raducanu slechts drie maanden, maar had nog nooit zoiets meegemaakt. In het verleden was hij de trainer van toptennissters Elise Mertens en Daria Kasatkina.

TV-gids Roland Garros: zo kijk je live naar alle tenniswedstrijden in de 'stad van de liefde' De volledige tennistop is afgereisd naar Parijs voor Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar. Van zondag 25 mei tot en met 8 juni strijden de beste tennissers ter wereld op het Franse gravel om miljoenen. Vijf Nederlanders zijn van de partij en hieronder lees je hoe je live naar hun duels op Roland Garros kunt kijken.

Alles over Roland Garros

Lees hier alles over het laatste nieuws op Roland Garros, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.