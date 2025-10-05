Hij moest diep gaan, vocht tegen de hitte én een taaie tegenstander, maar Novak Djokovic staat alsnog in de achtste finales van het Masters-toernooi van Shanghai. De Serviër overleefde een benauwde avond tegen de Duitse qualifier Yannick Hanfmann en hield zijn jacht op een vijfde titel in China daarmee levend.

De nummer vijf van de wereld won na bijna drie uur spelen met 4-6, 7-5, 6-3. Een wedstrijd waarin hij lange tijd zoekend was, zelfs fysiek door het lint leek te gaan, maar uiteindelijk zijn ervaring en vechtlust liet spreken. "Het was bruut", zei Djokovic na afloop over de zware omstandigheden. "De luchtvochtigheid is hier extreem. Ik moest echt de storm doorstaan. Yannick speelde vanaf het begin een geweldige wedstrijd."

Zware omstandigheden breken Djokovic bijna op

De 37-jarige Serviër moest alle registers opentrekken om niet vroegtijdig uitgeschakeld te worden. Hanfmann begon furieus, sloeg in de eerste set vier aces op rij en had Djokovic volledig waar hij wilde. Halverwege de tweede set leek Djokovic zelfs even over te geven tijdens een wissel, zichtbaar uitgeput door de benauwde omstandigheden in Shanghai.

Toch toonde hij zijn karakter: hij kortte de rally’s in, koos voor meer risico en vocht zich punt voor punt terug in de wedstrijd. "Het is hetzelfde voor elke speler op het veld, maar het is bruut", zei Djokovic. "Dag in dag uit spelen met meer dan tachtig procent luchtvochtigheid, dat is slopend. Vooral voor jongens die overdag in de zon spelen, is het echt extreem zwaar. Ik moest alles geven om dit te overleven."

Dubbele beloning na zware avond in Shanghai

Met zijn overwinning tegen Hanfmann verzekerde Djokovic zich van een plek bij de laatste zestien én een nieuw financieel meevallertje. Alleen al met het bereiken van de derde ronde streek hij zo’n €32.500 op, maar door zijn plek bij de laatste zestien verdubbelde dat bedrag bijna tot ongeveer €56.000.

Djokovic jaagt in Shanghai op zijn vijfde titel

In de achtste finales wacht Jaume Munar, een verrassende naam tussen al het geweld in Shanghai. De 28-jarige Spanjaard bereikte die ronde door Yoshihito Nishioka te verslaan na een lange driesetter: 6-4, 5-7, 6-1. Munar, ooit finalist bij de junioren van Roland Garros, staat 37e op de wereldranglijst en heeft inmiddels meer dan tien Challenger- en ITF-titels op zijn naam staan.

Djokovic speelt in Shanghai voor de elfde keer en jaagt op zijn vijfde titel daar. De viervoudig kampioen kent de baan en de omstandigheden als geen ander, maar dit toernooi blijkt allesbehalve een routineklus. Toch lijkt hij, met de veerkracht die hij zondagavond liet zien, opnieuw klaar om te pieken op het juiste moment. "Ik wil altijd winnen, ongeacht de omstandigheden", zei de Serviër. "Vandaag moest ik diep gaan, maar dat zijn de wedstrijden die je sterker maken."