De afgelopen tijd gaat het niet al te best met Tallon Griekspoor op de baan. De toptennisser verliest de ene na de andere partij en heeft het daar soms ook in zijn hoofd moeilijk mee. Daarom is het goed om af en toe eens je gedachtes te verzetten. Dat deed Griekspoor met een bijzonder uitstapje.

Van zijn zes laatst gespeelde wedstrijden in het enkelspel heeft Tallon Griekspoor er slechts één winnend afgesloten. Sinds zijn diepe run in Dubai, waar hij de finale haalde maar daarin moest opgeven, lukt het even niet voor de Nederlandse nummer 33 van de ranking. Om toch ook nog iets leuks mee te maken, trakteerde hij zichzelf daardoor op een bijzonder avondje uit in Spanje.

Stadionbezoek

Woensdagmiddag was hij nog aan het dubbelen op het toernooi in de buurt van het Estadio Bernabéu van Real Madrid, waar hij samen met zijn Amerikaanse partner Brandon Nakashima wederom verloor. In de avond was hij bij een heel ander stadion. Dat was zelfs van Reals aartsrivaal Atlético Madrid, waar Griekspoor toeschouwer was van een spannende wedstrijd in de Champions League.

Op zijn eigen Instagram-kanalen deelt de 29-jarige toptennisser een video hoog vanuit de nok van het Estadio Metropolitano van de Madrilenen. Omringd door zingende Spanjaarden heeft de Haarlemmer het goed naar zijn zin gehad. Al had Griekspoor waarschijnlijk liever dat hij een dag eerder in Parijs was geweest. In Madrid bekeek hij het ietwat tegenvallende 1-1 gelijkspel tussen Atlético en Arsenal.

Het is in ieder geval goed om te zien dat Griekspoor, die de laatste tijd vaak hele negatieve interviews gaf, zijn geluk nu ergens anders weet uit te halen. Hij kon het bovendien ook weer eens een dag wat later maken, daar hij in Spanje niet meer in actie hoeft te komen op de gravelbaan. Zijn vizier gaat nu op de volgende Grand Slam, Roland Garros, die in mei op de planning staat. Daar kan hij ondanks zijn vorm met vertrouwen naar toewerken, aangezien hij tot nu toe op het Franse gravel het verst is gekomen van alle Grand Slams.

Talisman

Eerder op de woensdag werkte Griekspoor ook nog als een soort talisman voor zijn eveneens tennissende vriendin Anastasia Potapova. Daar snelde hij naar zijn eigen verliespartij direct naartoe. De geboren Russische in Oostenrijkse dienst leek lang af te stevenen op een verlies, maar na een kort intermezzo met de Nederlander in de spelersbox draaide zij de hele wedstrijd nog om. En na een succesvolle bijdrage als talisman is het best logisch om jezelf vervolgens te trakteren op een leuk uitje.