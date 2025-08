Het is tennisster Arantxa Rus niet gelukt om weer eens een toernooi te winnen. De Nederlandse (34) stond zondag in de finale van de Challenger in het Spaanse Maspalomas, maar trok aan het kortste eind. Haar tegenstander Kaitlin Quevedo is dolblij en staat op de rand van een enorme mijlpaal.

Rus is er niet in geslaagd het challengertoernooi van Maspalomas op haar naam te schrijven. De 34-jarige Nederlandse verloor in de finale van de Spaanse Kaitlin Quevedo: 4-6, 6-2, 6-4. Rus verspeelde in de derde set een voorsprong van 3-1. Rus klom door haar finaleplaats wel weer richting de top honderd van de wereld. Op de WTA-ranking staat ze nu 110de, terwijl haar beste notering 41ste is. Toch is en blijft ze na Suzan Lamens de tweede Nederlandse van de wereld.

Mijlpaal voor Spaanse

Voor haar Spaanse tegenstander Quevedo in de finale van Maspalomas staat de ranking in schril contrast met die van Rus, al zal de 19-jarige dolgelukkig zijn met haar toernooiwinst. Ze klom op van plek 235 naar positie 201 van de wereld en staat dus op de rand van de top-200 van de wereld. Zij is nu de nummer acht van Spanje en haalde door haar zege in de finale van de badplaats van haar thuisland onder meer landgenote Irene Burillo in. Quevedo werd een week voor Maspalomas nog verslagen door Anouk Koevermans in Palermo. De Nederlandse verloor toen ook in de finale.

Guy den Ouden in finale Hagen

Zondag 3 augustus bleek sowieso een slechte dag voor de Nederlandse tennissers te zijn, want in de finale van de Challenger in het Duitse Hagen hoopte Guy den Ouden op zijn eerste grote titel van zijn carrière, maar verloor ook hij de finale van een thuisspeler: Yannick Hanfmann. Toch kon de Nederlander alsnog een feestje vieren, want hij bereikte zijn hoogste positie ooit op de wereldranglijst. Hij stond een set voor tegen de Duitser, maar gaf de partij ook nog uit handen. Net als Rus.