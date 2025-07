De Nederlandse tenniswereld heeft één toptennisster minder in de absolute wereldtop. Na een matig Wimbledon is Aranxta Rus uit de magische top 100 van de wereld gevallen. Het is nog maar de vraag of het haar lukt om terug te keren.

De 34-jarige Rus strandde op het heilige gras van Wimbledon direct in de eerste ronde. Ze verloor van de Amerikaanse Caroline Dolehide. Door de teleurstellende resultaten van de afgelopen tijd is Rus gezakt naar plek 119 van de wereld. Ooit stond ze 41ste van de WTA-werelranglijst.

Dat betekent dat Nederland nog slechts één tennisster in de top 100 van de wereld heeft. De 26-jarige Suzan Lamens moet als mondiale nummer 61 de Nederlandse eer hoog houden.

Pijnlijke nederlaag

Een plek in de top 100 van de wereld is enorm belangrijk voor een tennisser, omdat dit plaatsing voor grote en belangrijke toernooien betekent. Rus moet momenteel zelfs toernooien spelen op het ITF-circuit, het tweede niveau in het professionele tennis.

Ook daar is Rus helaas nog niet in topvorm. Na Wimbledon was het ITF-toernooi van Den Haag het eerste toernooi waar ze haar tennistalent liet zien. Daar verloor ze in de tweede ronde van de Tsjechische Laura Samson, de huidige nummer 261 van de wereld. Een pijnlijke nederlaag dus.

Jesper de Jong

Ook bij de mannen is een Nederlandse tennisser uit de top 100 gevallen. Jesper de Jong won een absolute kraker op Wimbledon, maar viel toch terug naar plek 105. Tallon Griekspoor (29) en Botic van de Zandschulp (100) houden de Nederlandse eer hoog. Van de Zandschulp viel in 2024 ook al enkele weken uit de top 100, maar vocht zich terug.

