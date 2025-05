Steenrijke sponsor van Novak Djokovic verklapt toekomst van toptennisser: 'Hij heeft enorm veel bijgedragen'

Novak Djokovic is bezig aan een voor zijn doen erg matig jaar en daardoor zijn er ook grote twijfels over zijn toekomst. De afgelopen tijd werd er meermaals gespeculeerd over een mogelijk snel naderend afscheid. Een van zijn belangrijkste sponsoren deed ook wat opvallende uitspraken over de toekomst van de 37-jarige Serviër.

Djokovic is sinds 2017 het gezicht van het bekende Franse sportmerk Lacoste. Zijn huidige contract loopt af in 2025 en dus is de tennislegende aan het onderhandelen over een nieuwe verbintenis. In gesprek met L'Équipe vertelt Thierry Guibert, CEO van Lacoste, dat de twee partijen er waarschijnlijk wel uit gaan komen, maar doet hij ook opvallende uitspraken over de toekomst van de Serviër.

Complete verwarring over beslissing tennistopper Novak Djokovic: 'Het is een gok' Oud-tennisser Jim Courier en tennisanalist Patrick Mouratoglou reageerden verbaasd op de beslissing van toptennisser Novak Djokovic om niet deel te nemen aan het Masters-toernooi in Rome.

"Novak wil in ieder geval tot de Spelen in Los Angeles blijven spelen", vertelt de 54-jarige Fransman. "Ik twijfel er niet aan dat we de komende weken overeenstemming bereiken over een contractverlenging. We zijn in gesprek over de details. Sinds hij deel uitmaakt van ons team, heeft hij de helft van zijn grandslamtitels gewonnen. Hij heeft enorm veel bijgedragen aan het merk."

Wisselvallig seizoen

Djokovic kent een wisselvallig seizoen. Zo haalde hij op de Australian Open de halve finales na een prachtige zege op Carlos Alcaraz en verloor de Serviër in de finale van het masterstoernooi van Miami. Daar staat tegenover dat hij in vier van de zeven toernooien waaraan hij deelnam al in de eerste ronde werd uitgeschakeld. Djokovic won zijn laatste drie partijen en trok zich zonder duidelijke reden terug voor het toernooi in Rome en dat wakkerde de speculaties over zijn motivatie buiten de grote toernooien verder aan.

Moeder van toptennisser in opspraak na bloederige aanval op 71-jarige man: 'Mijn broek werd opengescheurd' Een opmerkelijk verhaal uit Griekenland. De moeder van toptennisser Stefanos Tsitsipas is namelijk in opspraak geraakt door een actie van haar hond. Het huisdier zou een 71-jarige man tot bloedens toe hebben verwond en het slachtoffer is niet alleen om die reden woedend. Hij wacht tenslotte nog altijd op excuses van de familie van Tsitsipas.

De Serviër staat sinds zijn winst op de Olympische Spelen op 99 toernooizeges en het wil voorlopig nog niet lukken om zijn honderdste titel te pakken. Djokovic heeft een recordaantal van 24 grandslamtitels in zijn bezit, maar de laatste won hij in 2023 op de US Open. Sindsdien verdeelden Jannik Sinner en Alcaraz de belangrijkste bekers.

Spelen voor Servië

De uitspraken van Guibert komen niet helemaal uit de lucht vallen, want Djokovic hintte er na zijn zege op de Spelen in Parijs al op dat hij in 2028 graag zijn titel wilde verdedigen: "Ik wil graag in Los Angeles spelen. Ik geniet er vooral van om voor Servië te spelen, op de Olympische Spelen en in de Davis Cup."

Toptennisster Aryna Sabalenka beleeft 'intense vijf minuten' met mannelijke collega Aryna Sabalenka is de grote favoriete voor het masterstoernooi van Rome dat deze week is begonnen. De Belarussische nummer 1 van de wereld won het prestigieuze WTA van Madrid en verkeert al geruime tijd in goede vorm. Toch is meedoen met mannentennis niet aan haar besteed.

"Ik dacht dat het dragen van de Servische vlag bij de openingsceremonie van de Spelen in Londen in 2012 onovertroffen was, maar wat ik meemaakte toen de vlag in Parijs werd gehesen, terwijl het volkslied klonk en ik de gouden medaille om mijn nek kreeg. Dat is iets wat niets kan overtreffen in de professionele sport. Dat is mijn grootste sportieve succes."

Roland Garros

Djokovic speelt waarschijnlijk eind deze maand zijn volgende toernooi. Dan staat namelijk Roland Garros op het programma. Djokovic keert voor het eerst terug op dat tennispark sinds zijn gouden medaille van vorig jaar. De Serviër won het grandslamtoernooi in 2016, 2021 en 2023.