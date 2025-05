Complete verwarring over beslissing tennistopper Novak Djokovic: 'Het is een gok'

Oud-tennisser Jim Courier en tennisanalist Patrick Mouratoglou reageerden verbaasd op de beslissing van toptennisser Novak Djokovic om niet deel te nemen aan het Masters-toernooi in Rome.

Djokovic won het toernooi in 2008, 2011, 2014, 2015, 2020 en 2022. Gezien zijn huidige vorm is deze beslissing opvallend. Zowel oud-tennisser Jim Courier als tennisanalist Patrick Mouratoglou reageerden verbaasd.

'Ik ben compleet verward'

"Best-of-five-sets toernooien maken het voor Novak mogelijk om door de loting te komen en de achtste finales te bereiken, mits hij fit is. Hij lijkt dat wel te zijn, maar het is bizar dat hij Rome overslaat. Ik ben compleet verward en snap zijn beslissing niet", aldus Jim Courier.

'Ik weet dat hij getrouwd is, maar...': Best betaalde actrice ter wereld ziet in Novak Djokovic haar 'grote verloren liefde' Novak Djokovic is naar eigen zeggen al lang bevriend met Deepika Padukone, al ver voordat ze de bestbetaalde actrice ooit zou worden met een salaris van bijna 100 miljoen euro per jaar. In Bollywood is ze één van de grootste namen. Hun vriendschap kostte Djokovic bijna zijn huwelijk. Een terugblik op het schandaal rond de Servische toptennisser en de inmiddels 39 jaar oude Padukone, die zelf ook al jaren gelukkig getrouwd is.

'Hij was zichzelf niet'

Patrick Mouratoglou kijkt met spanning uit hoe Djokovic eind deze maand in Parijs zal arriveren. Mouratoglou is onzeker over wat hij kan verwachten, maar is benieuwd naar Djokovic's voorbereiding op het naderende toernooi. "Novak was zichzelf niet in Monte Carlo en Madrid, zowel fysiek als mentaal. Ik ben erg benieuwd hoe hij er in Parijs voor staat, daar zullen we zien waar hij aan toe is", aldus Mouratoglou, de Franse trainer van topspeelster Naomi Osaka.

Toptennisser Carlos Alcaraz stapt in gat van Novak Djokovic: 'Dit was mijn doel' Toptennisser Carlos Alcaraz (21), momenteel nummer drie op de ATP-ranglijst, heeft bevestigd dat hij deelneemt aan het prestigieuze Masters-toernooi van Rome, dat plaatsvindt van 7 tot 18 mei. Toptennisser Novak Djokovic zal dit keer geen concurrentie vormen.

'Fysiek niet in orde'

"Zijn spel in Monte Carlo en Madrid verbaasde me. Voor een speler als hij geldt: geen motivatie is niet spelen. Het leek alsof hij niet eens probeerde te winnen. Ik zeg niet dat hij niet beter kan, natuurlijk wel, maar ik heb het gevoel dat hij fysiek niet in orde is. En dan, zeker zonder motivatie, zulke toernooien spelen? Waarom deed hij dat dan? Ik snap het niet. Motivatie is cruciaal voor hem, daar draait alles om. Dat zeg ik al een tijdje", aldus Patrick Mouratoglou.

Djokovic won vorig jaar olympisch goud in Parijs, maar greep naast de grote Grand Slam-titels, ondanks het winnen van drie Grand Slams in 2023. Hoewel Djokovic benadrukt dat Grand Slams zijn prioriteit blijven.

Bekende tenniscoach weet wat Novak Djokovic dwars zit: 'Hij heeft hetzelfde probleem als...' Patrick Mouratoglou, de voormalige coach van Serena Williams, heeft een interessante parallel getrokken tussen de situatie van Novak Djokovic en die van Serena. Mouratoglou ziet overeenkomsten in de motivatieproblemen die beide tennissers hebben ervaren, vooral na het behalen van historische prestaties in hun carrière.

'Een gok'

"Na een geweldig 2023 was hij vorig seizoen, afgezien van de Olympische Spelen, ver van zijn niveau. Hij heeft duidelijk één doel nodig om zich op te focussen. De vraag is: kan hij het zich veroorloven geen wedstrijden te spelen ter voorbereiding op de Grand Slams? Niets kan wedstrijden spelen vervangen. Hij hoeft natuurlijk niet veel te spelen, maar wel genoeg om het juiste gevoel te krijgen. Denken dat alles vanzelf goed komt op een Grand Slam is een gok. Ik twijfel aan zijn beslissing om niet te spelen."

Kritiek op 'allergrootste toneelspeler' Novak Djokovic: 'Ik heb een antenne voor neppe mensen' 'Ik heb weinig goede herinneringen aan Novak Djokovic'. Dat schrijft oud-tennisser Thiemo de Bakker in zijn boek dat onlangs verscheen. Volgens het voormalige toptalent doet de Serviër zich anders voor op televisie dan hij werkelijk is.

Roland Garros vindt dit jaar plaats van 25 mei tot 8 juni.