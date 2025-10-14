Novak Djokovic verloor vorig weekend in de halve finale van het ATP-toernooi in Shanghai van de verrassende toernooiwinnaar Valentin Vacherot. De Monegask die de tenniswereld schokte, nam het na afloop echter op voor zijn Servische collega nadat die weer veel vragen over een mogelijk pensioen kreeg.

Vacherot en Djokovic speelden zaterdag tegen elkaar in een spannende halve finale in de Chinese stad Shanghai. De Serviër, die het toernooi al vier keer op zijn naam schreef, ging als favoriet de wedstrijd in. Gedurende het duel werd echter duidelijk dat Djokovic erg veel last had van verschillende pijntjes. De tennislegende ging na bijna elk punt met de handen naar zijn knieën om uit te puffen en bij elke pauze werd hij stevig los gemasseerd.

"Ik was verrast"

Uiteindelijk rekende Vacherot in twee sets (6-3 en 6-4) af met een gehavende Djokovic. De Monegask vertelde achteraf dat hij zelfs 'verrast' was over hoe de Serviër mentaal op de been bleef ondanks zijn pijntjes. "Hij brak direct mijn service en hij speelde zoals ik dacht dat hij zou doen. Ik was blij dat ik hem snel terug kon breken en er een echte strijd van kon maken. Ik moest echt in volle focus blijven, ook toen ik set één won."

Vacherot had na de wedstrijd ook prachtige woorden over voor Djokovic. De Serviër wordt steeds vaker gevraagd naar een mogelijk pensioen, Djokovic wilde zelf niets kwijt over eventuele blessures en ook Vacherot vindt dat de tennislegende dit voor zichzelf mag beslissen. "Hij is 38 jaar oud. Het is ongelofelijk wat hij nog presteert op deze leeftijd. Het is heel zwaar voor zijn lichaam."

Reactie Djokovic

Na afloop bleek Djokovic ook een goede verliezer, want waar hij niets kwijt wilde over een eventuele blessure, was hij vol lof over zijn opponent Vacherot. "De betere speler heeft vandaag gewonnen. Het is een geweldig verhaal om zo vanuit de kwalificaties naar je eerste Masters-finale te gaan. Aan het net vertelde ik hem dat hij een geweldig toernooi speelt, maar dat hij ook een hele goede houding heeft. Ik wens hem het allerbeste in de finale." Vacherot won de finale van het toernooi in Shanghai uiteindelijk met 2-1 van zijn neef Arthur Rinderknech.