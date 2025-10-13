De Masters-finale in Shanghai leverde niet alleen een verrassende winnaar op, maar ook een van de meest ontroerende momenten van het tennisjaar. De twee neven die tegenover elkaar stonden, Valentin Vacherot en Arthur Rinderknech, maakten van hun onderlinge strijd een familieverhaal dat de sportwereld raakte.

De 26-jarige Monegask Vacherot begon het toernooi als nummer 204 van de wereld en schreef geschiedenis door vanuit de kwalificaties naar de titel te stormen. In de eindstrijd versloeg hij zijn vier jaar oudere neef Rinderknech met 4-6, 6-3, 6-3. Een uitzonderlijke prestatie, want nog nooit won een speler met zo’n lage ranking een Masters 1000-toernooi.

Voor de familie werd de finale een emotionele rollercoaster. De moeders van beide finalisten, Virginie Paquet en Nadine Vacherot, zijn zussen. Nadine vertelde aan L’Équipe dat de familie de tranen niet kon bedwingen. "Arthur heeft me aan het huilen gekregen. Twee broers op de baan, het was zó mooi. Natuurlijk was hij verdrietig, maar ook trots. We zijn één familie", klinkt het vol trots.

'Hij is als een broer voor me'

Rinderknech sprak na afloop openhartig over zijn gevoelens. "Valentin was buitengewoon. Ik ben trots op hem, op wat hij heeft gedaan, op alles wat hij deze week heeft laten zien", zei de Fransman. "Het kleine sterretje boven ons scheen vanavond iets feller naast hem. Zoiets gebeurt nooit meer. We zullen hierover praten als we twee oude mannen van tachtig zijn."

De 30-jarige Fransman vertelde hoe hij zijn neef al van jongs af aan onder zijn hoede nam. "Ik heb hem altijd meegesleept in de sneeuw, op de fiets, op de baan. Ik heb hem naar Texas gebracht, hem aangemoedigd toen hij daar aankwam. Hij is als een broer voor me."

Wederzijds respect na familiefinale

Vacherot bedankte op zijn beurt zijn neef voor die steun. De twee deelden jaren geleden hun eerste tennisdromen aan de University of Texas, waar hun band nog hechter werd. Die verbondenheid was zondag in Shanghai duidelijk zichtbaar, van de eerste rally tot de lange omhelzing na matchpoint.

Ondanks de nederlaag stijgt Rinderknech na zijn indrukwekkende toernooi naar plek 28 op de ATP-ranking, terwijl Vacherot met zijn titel een gigantische sprong maakt naar nummer 40. Maar belangrijker dan cijfers was de betekenis van hun finale.

Pijnlijk slot na droomfinale

Het bijzondere toernooi eindigde in een pijnlijk tafereel. Terwijl Vacherot zijn overwinningsspeech hield, zakte Rinderknech plotseling door zijn benen. De Fransman was volledig uitgeput na zijn slopende finale en kreeg zware kramp, midden op het podium. "Ik denk dat we wat hulp nodig hebben hier", riep zijn neef in de microfoon, terwijl toeschouwers geschrokken toekeken.