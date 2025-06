Titelfavoriet Carlos Alcaraz heeft mazzel op weg naar tweede finale op rij bij Roland Garros

Carlos Alcaraz staat voor het tweede jaar op rij in de finale van Roland Garros. De Spaanse titelhouder op het gemalen beton in Parijs won van de Italiaan Lorenzo Musetti, die geblesseerd afhaakte.

De openingsset ging gelijk op. Alcaraz wilde de punten kort houden, Musetti juist niet. Dat bleek het juiste recept voor de taaie Italiaan, die de overhand had in de langere rally's. Met een break op 5-4 in zijn voordeel sleepte hij de voorsprong in sets binnen. Alcaraz schopte uit woede maar tegen zijn bankje aan, omdat hij niet wist waar hij het moest zoeken.

Tiebreak in tweede set

Desondanks leek Alcaraz de juiste formule te hebben gevonden vroeg in set 2. Hij pakte de servicegame van de Italiaan, maar leverde die break voorsprong tot zijn eigen frustratie direct weer in. Ook bij 4-4 ging hij door de service van Musetti heen, waardoor hij de kans kreeg om het in zijn eigen game af te maken. Weer lukte het niet, want de Italiaan maakte er 6-6 in games van.

Dus kwam er een tiebreak, waarin Alcaraz duidelijk de betere was. Zijn behouden spel was verleden tijd en met aanvallend tennis dwong hij Musetti tot fouten. Met 7-3 liep hij over de Italiaan heen in de tiebreak.

Dat leek niet alleen een mentale knauw voor Musetti, maar ook een fysieke. De derde set ging in 22 minuten naar Alcaraz; de Italiaan maakte slechts vijf punten in totaal. Halverwege riep hij de fysio bij zich, die voelde aan zijn bovenbeen. Musetti beet nog even op zijn tanden, alleen na twee games in de vierde set gooide hij de handdoek in de ring.

Vrijdagavond weet Alcaraz wie zijn tegenstander is aanstaande zondag, dan spelen Jannik Sinner en Novak Djokovic tegen elkaar. De Spanjaard is 21 (overwinningen) op 1 (nederlaag) dit gravelseizoen. Hij won onder meer de masterstoernooien van Monte Carlo en Rome.

