Boris Becker werd enkele jaren geleden failliet verklaard en dat zorgde ervoor dat de tennislegende ook een aantal van zijn bekers moest afstaan. Eén van die trofeeën is afgelopen weekend voor een torenhoog bedrag verkocht op een veiling.

Het gebeurt eigenlijk nooit dat een beker van een grandslamtoernooi op een veiling beland, maar aangezien Becker ook niet een standaardleven leidt, kan het eigenlijk geen verrassing zijn dat juist zijn beker afgelopen weekend werd geveild. De zesvoudig grandslamkampioen kwam enkele jaren terug in de financiële problemen en werd in 2019 zelfs failliet verklaard. Om de schuldeisers (gedeeltelijk) terug te kunnen betalen werden daarom enkele van zijn trofeeën verkocht.

Daar zat ook de beker bij die Becker kreeg nadat hij in 1989 de US Open won. Becker versloeg toen in de finale Ivan Lendl en werd daarmee de eerste Duitse winnaar van het grandslamtoernooi. Hij moet het echter zelf dus enkel met de herinneringen doen, want de beker staat niet meer in zijn huis.

Die heeft afgelopen weekend een nieuwe eigenaar gekregen, want bij de veiling van het platform The Tennis Auction legde iemand maar liefst 357.456 dollar neer voor de trofee. Dat is omgerekend zo'n 302.000 euro. Volgens het veilinghuis dat de beker verkocht is het de enige US Open-beker van een winnaar van het enkelspel bij de mannen die ooit bij een veiling verkocht is.

'Een zeldzame kans'

De kans lijkt klein dat daar snel een tweede bij gaat komen. “Het is moeilijk voor te stellen dat er binnenkort nog een Grand Slam-trofee op de markt komt, simpelweg omdat spelers hun trofeeën niet willen afstaan. Het zijn heilige objecten in hun carrière”, vertelde Matt Cashin, oprichter van The Tennis Auction, tegen The Athletic.

“Het was zeker een ongebruikelijke omstandigheid dat Becker gedwongen werd afstand te doen van zijn trofee. Dus we hadden een zeldzame kans”, voegde hij eraan toe.

Racket van Djokovic was nóg duurder

Hoewel er dus heel veel geld werd neergelegd voor de beker is het niet het duurste tennisobject dat ooit geveild is. Dat record blijft staan op het racket waarmee Novak Djokovic in 2012 de finale van de Australian Open speelde. De Serviër won toen in de langste finale ooit op een grandslamtoernooi (5 uur en 53 minuten) in vijf sets van Rafael Nadal. Dat racket leverde uiteindelijk 540.000 dollar (457.000 euro) op.