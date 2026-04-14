Een gefrustreerde Tallon Griekspoor heeft in de eerste ronde van het ATP-toernooi van München meteen verloren. De Nederlandse toptennisser liet zijn emoties toe op de baan en dat kwam hem duur te staan. Tegen de lager gerankte Denis Shapovalov was het na ruim twee uur klaar.

Griekspoor zit in een mindere fase van zijn carrière en dat werd ook op het Duitse gravel niet beter. De Nederlandse nummer 32 van de wereld moest in de eerste ronde tegen voormalig top-tienspeler Shapovalov uit Canada en zat geen moment lekker in de wedstrijd. De eerste set ging met 6-4 naar de Canadees en dus moest de als achtste geplaatste Griekspoor aan de bak.

Balende Griekspoor

In de tweede set knokte hij zich terug, maar toonde hij rondom verloren punten steeds meer frustratie. Na de 6-3 zege in de tweede set kon het duel alle kanten op, maar keek Griekspoor in de beslissende derde set al snel tegen een 3-1 achterstand aan. Met veel teleurstelling, frustratie en onbegrip in zijn gezicht baalde hij zienderogen van zichzelf.

Kapotgeslagen racket

Aan het einde van de derde set namen de frustraties de overhand. Nadat hij met 5-2 achterkwam, sloeg hij bij het wisselen van kant keihard zijn racket stuk op de zijkant van het net. Met één rake klap was het klaar met dat racket en gooide Griekspoor het over zijn bankje weg. Met de pest in zijn lijf ging hij nog staan voor de achtste game, maar ging die in love naar de Canadees.

Gravelseizoen slecht begonnen

Zo viel ook de derde wedstrijd van Griekspoor na zijn rentree van een blessure in het water. De afgelopen weken verloor hij al van Luca van Assche en Gaël Monfils tijdens de de graveltoernooien van Marrakech en Monte Carlo. Zodoende is het gravelseizoen voor Griekspoor slecht begonnen, met Roland Garros aan de horizon. In München zit Botic van de Zandschulp nog wel in het toernooi.

Vriendin Griekspoor

De vriendin van Griekspoor, Anastasia Potapova, zou deze week eigenlijk in Rouen spelen. Zij zag echter af van het toernooi in Frankrijk omdat ze een uitstekende week beleefde met een finaleplaats in Linz. Zij bereidt zich voor op het Masters-toernooi van Madrid.