Stunt-tennisster deelt opvallend detail: Loïs Boisson neemt drastische maatregelen op Roland Garros

Loïs Boisson is bezig aan een het toernooi van haar leven. De Franse nummer 361 van de wereld maakt op Roland Garros haar debuut op een grandslamtoernooi en plaatste zich woensdag voor de halve finales. Boisson gaat daardoor een enorme sprong op de wereldranglijst maken, maar verdient ook in één klap meer prijzengeld dan in de rest van haar loopbaan en daardoor kan ze nu een heleboel deodorant kopen.