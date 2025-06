Woedende toptennisster slaat bal keihard het publiek in op Roland Garros: 'Dat had ik verwacht'

Loïs Boisson, de nummer 361 van de wereld, zorgde woensdag voor een enorme sensatie op Roland Garros door te winnen van Mirra Andreeva. De Russische had moeite met het taaie spel van haar tegenstander, maar kon ook niet goed omgaan met de luidrichtige Franse fans op de tribunes. Andreeva was haar emoties tijdens de partij niet meer de baas en dat leidde tot een opmerkelijke actie.

De 18-jarige Andreeva is de nummer 6 van de wereld en haalde vorig jaar al eens de halve finales in Parijs. De Russische was tegen Boisson dan ook de grote favoriet, maar vooral mentaal liet ze het afweten. Ze had in de eerste set een setpoint en kwam in de tweede set met 3-0 voor, maar toch ging ze er met 6-7, 3-6 vanaf tegen de grote sensatie van dit toernooi.

Woedende Andreeva slaat bal in publiek

Andreeva moest het niet alleen opnemen tegen Boisson, maar ook tegen de fans op de tribune die hun landgenote naar de overwinning probeerden te schreeuwen. Daar leek de topspeelster eerst nog weinig moeite mee te hebben, maar naarmate de partij vorderde, verdween haar onverstoorbaarheid. Ze klaagde na een dubbele fout in de tiebreak van de eerste set al bij de umpire over het geluid van het publiek terwijl ze serveerde.

Toen Boisson van een 3-0 achterstand in de tweede set terugkwam en de Russische bij 3-3 in haar eigen servicegame in de problemen kwam door een onnodige fout, knakte er iets in haar hoofd. Ze sloeg een bal keihard het publiek in en darmee werd ze natuurlijk niet populairder bij de fans, want die begonnen haar juist nog meer uit te joelen. Bij Andreeva lukte daarna niets meer en tot grote vreugde van het publiek trok Boisson aan het langste eind.

'Het was te verwachten'

Dat Andreeva van slag raakte door het publiek was eigenlijk best verrassend, want na afloop gaf ze aan dat ze de reactie van de fans wel had zien aankomen: "Natuurlijk had ik het vooraf verwacht. Het is normaal dat ze een Franse speelster zouden aanmoedigen dus ik wist dat het zo zou zijn. Ik denk dat ik het in de eerste set best wel goed kon managen."

De Russische kreeg er echter steeds meer moeite mee: "Ik schonk er weinig aandacht aan, maar door de zenuwen en de druk werd het lastiger. Maar goed, ik denk dat ik ervan kan leren en verder valt er weinig over te zeggen."

