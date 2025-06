'Vreselijk ruikende' tennissensatie kan enorm veel deodorant kopen na historische stunt op Roland Garros

Het tennissprookje van Loïs Boisson is dan toch tot een einde gekomen. De Franse nummer 361 van de wereld maakte op Roland Garros haar debuut op een grandslamtoernooi en haalde direct de halve finales. Boisson gaat daardoor een enorme sprong op de wereldranglijst maken, maar verdient ook in één klap meer prijzengeld dan in de rest van haar loopbaan en daardoor kan ze nu een heleboel deodorant kopen.

Boisson was hét verhaal in Parijs, want voorafgaand aan het toernooi was er hooguit één reden waarom sportfans haar naam zouden kunnen kennen. De Française kwam in april in het nieuws door de zogenaamde deodorant-rel. Ze speelde in Rouen een wedstrijd tegen Harriet Dart en won die partij simpel in twee sets. Na afloop ging het echter vooral over een opvallende opmerking van haar tegenstander.

Toptennisster biedt excuses aan na deodorant-rel, 'slachtoffer' reageert ook via Instagram De 28-jarige Harriet Dart heeft haar excuses aangeboden voor een opmerking die ze dinsdag maakte tijdens haar nederlaag tegen de 21-jarige Française Lois Boisson. Dart verloor met 0-6, 3-6 en vroeg tijdens de wedstrijd aan de scheidsrechter of hij Boisson wilde vragen deodorant te gebruiken omdat ze 'vreselijk stonk'.

De Britse vond dat Boisson heel erg stonk en vroeg aan de umpire of hij aan de Française kon vragen of ze wat deodorant op wilde doen. Het leidde tot een grote rel en Dart bood vervolgens haar excuses aan. Niemand had op dat moment kunnen bedenken dat Boisson nog geen twee maanden later weer wereldnieuws zou worden, maar dan door haar prestaties.

Superstunt op Roland Garros

De Franse speelster werd als nummer 361 van de wereld met een wildcard toegelaten tot het toernooi en kon daardoor haar debuut maken op een grandslamtoernooi. Haar toernooi was ongetwijfeld al geslaagd toen ze in de eerste ronde stuntte tegen de Belgische Elise Mertens, maar daar hield niet op.

Dit is Loïs Boisson: tennissensatie veroverde na 'deo-rel' en zware blessure harten van fans op Roland Garros Loïs Boisson veroverde in Parijs alle tennisharten. De Française begon als nummer 361 van de wereld aan Roland Garros en haalde na een aantal verrassende zeges tot grote vreugde van het thuispubliek zelfs de halve finales. Boisson beleefde in de Franse hoofdstad haar doorbraak en dat terwijl ze onlangs nog in opspraak raakte door de zogenaamde 'deo-rel'.

Boisson drong verrassend door tot de achtste finales en stuntte daarin tegen Jessisca Pegula, de nummer 3 van de wereld. In de kwartfinales verraste ze ook Mirra Andreeva en daardoor werd ze de allereerste speelster die na het krijgen van een wildcard de halve finales haalde op Roland Garros. Die prestatie doet haar op meerdere vlakken goed.

Bron: HBO Max/Eurosport

Enorme smak prijzengeld

De Française gaat niet alleen bijna 300 plekken stijgen op de wereldranglijst, maar vult ook flink haar zakken. Voorafgaand aan Roland Garros verdiende ze in haar hele carrière ongeveer 130.000 euro, maar dat bedrag wordt in één klap meer dan vervijfvoudigd.

Historisch sprookje op Roland Garros ten einde: tennissensatie krijgt pak slaag van wereldtopper in halve finale Heel Frankrijk ging er donderdag eens goed voor zitten, want de grote tennissensatie Loïs Boisson hoopte de eerste Franse finalist bij de vrouwen op Roland Garros te worden sinds Mary Pierce in 2005. De nummer 361 van de wereld had meerdere malen gestunt in Parijs, maar het tennissprookje kwam in de halve finale tegen Coco Gauff ten einde: 1-6, 2-6. De 21-jarige Amerikaanse speelt zaterdag in de finale tegen Aryna Sabalenka.

Boisson strandde bij de laatste vier tegen Coco Gauff en krijgt voor het behalen van de halve finale in Parijs maar liefst 690.000 euro. Daar kan ze dus flink wat bussen deodorant mee kopen.

Alles over Roland Garros

Lees hier alles over het laatste nieuws op Roland Garros, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.