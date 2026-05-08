Tennisser Tallon Griekspoor kon zichzelf niet beheersen in de tweede ronde van het masterstoernooi in Rome. In het zenuwslopende duel met Alexander Blockx ging het na de eerste break bergafwaarts voor de Nederlander. Dat resulteerde uiteindelijk in een kapotgeslagen racket.

Griekspoor en zijn Belgsiche tegenstander waren in de eerste set enorm aan elkaar gewaagd. Het lukte beiden niet om een break te pakken en dus moest de set beslist worden met een tiebreak. Daarin trok de 29-jarige Nederlander aan het langste eind.

In de tweede set wist Bolckx de eerste break van de wedstrijd te pakken: 4-2. Hij won de set uiteindelijk met 6-3 en daarna ging het helemaal mis met Griekspoor. In de derde set gaf de nummer 32 van de wereldranglijst al meteen zijn eerste servicegame weg. Zijn racket moest het daarna ontgelden.

De emoties liepen hoog op bij de tennisser, die zijn racket een aantal keer hard tegen het gravel sloeg. De Italianen in het publiek genoten stiekem wel van die actie. Griekspoor gaf zijn stukgeslagen racket vervolgens ook weg aan een van de toeschouwers.

Griekspoor sprak zich voorafgaand aan zijn wedstrijd al over de sfeer in Rome. "het publiek is waanzinnig hier", zei hij. "De fens zijn gewoon enorm gepassioneerd. Dat is natuurlijk iets heel moois. Je zit hier dicht op de baan. Dat maakt dit toernooi wel heel mooi."

Zijn vriendin Anastasia Potapova bereikte eerder op vrijdag de derde ronde van het masterstoernooi in Rome. Zij won met 6-3, 6-2 van Karolína Muchová. De toptennisster neemt het in haar volgende partij op tegen Liudmila Samsonova.

