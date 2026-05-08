Botic van de Zandschulp gaat komende zomer meedoen aan de Libéma Open. Dat maakt de organisatie van het toernooi bekend, terwijl de Nederlandse toptennisser nog in het ATP-toernooi van Rome zit.

Voor de nummer twee van Nederland wordt het na de edities van 2022 en 2024 zijn derde deelname aan het toernooi in Brabant. Tallon Griekspoor was in 2023 de laatste Nederlander die de Libéma Open wist te winnen. Een jaar eerder pakte de inmiddels gestopte Tim van Rijthoven de zege in Den Bosch. Dit werd uiteindelijk het hoogtepunt van zijn door blessures geteisterde carrière. Gabriel Diallo won de laatste editie in 2025 en in 2024 ging de eindzege naar Alex de Minaur.

Begin april bevestigde Tallon Griekspoor zijn deelname aan het toernooi in Rosmalen al. Ook Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev, Marin Cilic en Zizou Bergs staan al op de deelnemerslijst. Het internationale toernooi vindt van 6 tot en met 14 juni plaats op Autotron 's-Hertogenbosch. Er is nog niets bekend over de indeling en de wedstrijden die gespeeld zullen worden op het toernooi.



Als Van de Zandschulp zijn huidige vorm doortrekt naar 's-Hertogenbosch, dan kan hij hoge ogen gaan gooien. De Nederlandse nummer 54 van de wereld haalde onlangs in Boekarest nog de halve finale van het toernooi en in Miami maakte hij het Taylor Fritz nog lastig. Bij zijn een na laatste toernooi in Madrid moest Van de Zandschulp nog geblesseerd afmelden, maar van die blessure is in Rome vrij weinig meer te zien.

In Rome rekende Van de Zandschulp in de eerste ronde af met de Fransman Alexandre Müller. Daarna zou een partij met Arthur Rinderknech volgen, maar die heeft zich afgemeld. Van de Zandschulp treft daardoor Aleksandar Kovacevic vrijdag in Rome. Mocht de Nederlander die partij winnen, dan volgt een duel met Karen Khachanov of Alexander Shevchenko.

