'Ik kon niet slapen van de pijn': Tallon Griekspoor twijfelde aan deelname Roland Garros

Tallon Griekspoor bereikte dinsdag de tweede van Roland Garros. De Nederlander won in vier sets van de Amerikaan Mackenzie McDonald. Toch had Griekspoor twijfels over zijn deelname aan de grandslam op het Franse gravel.

"Zaterdag en zondag was het slecht en kon ik niet slapen van de pijn. Toen is de twijfel er zeker geweest. Mijn fysio die met mij mee is heeft mij enorm goed geholpen de laatste dagen", sprak Griekspoor na zijn overwinning (6-3 6-4 1-6 6-2).

Tallon Griekspoor verslaat Mackenzie McDonald na wisselvallige partij in eerste ronde Roland Garros Tallon Griekspoor nam het in de eerste ronde op Roland Garros op tegen de Amerikaanse Mackenzie McDonald. De Nederlander leek in de eerste twee sets veel te sterk voor de nummer 74 van de wereld, maar de derde set gaf hij weg. Een vierde set besliste de wedstrijd: (6-3, 6-4, 6-1, 6-2).

Griekspoor speelt met pijnstillers

Wat mankeert Griekspoor dan? Griekspoor: "Ik heb een zenuwblokkade die in mijn nek begint en in mijn duim stopt. Dat gaat nu beter, maar ik speel wel met pijnstillers. Ik word veel behandeld en heb weinig kunnen tennissen de afgelopen dagen. Maar het gaat elke dag beter. Ik probeer de arm los te houden. Op bepaalde moment en vooral na een service dan voel ik bepaalde tintelingen door mijn elleboog en naar mijn hand gaan."

'Dat zijn wel signalen die vertrouwen geven': Jesper de Jong tegen 'next level' Carlos Alcaraz op Roland Garros Jesper de Jong staat voor de grootste wedstrijd in zijn carrière. In de tweede ronde van Roland Garros wacht de nummer drie van de wereld: Carlos Alcaraz. "Misschien wel de beste speler op gravel van het moment", vindt Jacco Eltingh, oud-tennisser en technisch directeur van de Nederlandse tennisbond KNLTB.

Griekspoor kakte in de derde set flink in en verloor die dan ook ruim. Hij sprak na afloop van geen eenvoudige wedstrijd. "Ik maakte het nog moeilijk voor mijzelf. Het was een lange dag met veel wachten, dat is nooit gemakkelijk. Ik denk dat concentratieverlies er zeker mee te maken heeft gehad dat ik de derde set verloor", zei hij daarover. "Ik ben blij dat ik door ben en het in de volgende ronde op donderdag hopelijk beter kan doen."

Tegenstander tweede ronde

Griekspoor kan in Parijs zorgen voor een primeur. Nog nooit bereikte hij de derde ronde op het graveltoernooi. Om voor die primeur te zorgen, moet hij eerst langs de Italiaan Luciano Darderi is dan zijn tegenstander. "Hij is iemand die met veel energie speelt. Hij is wel nog jong. Hij heeft veel op gravel gewonnen op de Zuid-Amerikaans tour, die in mijn ogen wel iets zwakker is. Alsnog heeft hij ongelooflijk veel wedstrijden gewonnen", aldus de Noord-Hollander.

"Qua ervaring zit ik aan de goede kant. Als ik mijn aanvallende tennis kan spelen en de lange rally's kan vermijden, dan weet ik dat ik kansen ga krijgen. Hopelijk schijnt de zon en gaat het spel sneller. Het wordt nu tijd om zoveel mogelijk informatie te gaan verzamelen en een plan te verzinnen."