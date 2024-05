Tallon Griekspoor kreeg thuis straf na uitbarsting op het tennisveld: 'Kon ik weer kilometers naar huis lopen'

Hij is de grootste Nederlandse tennisser van dit moment: Tallon Griekspoor. De toptennisser uit Haarlem komt uit een echt tennisgezin en werd door onder meer zijn broers en ouders flink ondersteund. Maar soms botste het flink bij de familie Griekspoor als hun jongste zoon zich liet gaan op de baan.

In een podcast van magazine Helden gaat Griekspoor in gesprek met zijn broers Kevin en Scott, een tweeling van bijna zes jaar ouder dan Tallon. Kevin en Scott stopten een aantal jaar geleden met tennissen en werken nu in het familiebedrijf, maar hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in de loopbaan van hun succesvolle jonge broertje.

Ze ondersteunen hem nog altijd. "De TV of de iPad staat aan naast de computer, maar we volgen hem altijd wel. Er is altijd een van ons die zegt 'oh de iPad moet aan, hij gaat beginnen'. We leven heel erg mee", zeggen ze.

Frustratie op de tennisbaan

De rollen van hun ouders en opa Joop, die het familiebedrijf oprichtte, zijn ook niet te onderschatten. In de podcast noemen de broers hun moeder 'de stille kracht' van de familie. "Zij heeft het nooit makkelijk gehad met de vier mannen in huis", vindt Tallon. Hij botste vroeger wel eens tussen de jongste en de haar moeder, vooral als Tallon gefrustreerd raakte op de tennisbaan. Dat ging er bij mama Griekspoor niet in.

Kilometers naar huis lopen

"Als we thuiskwamen, heeft ze wel eens de vuilniszakken uit de kast getrokken, alle spullen er in gesodemieterd en schreeuwde ze naar boven 'het is klaar met je.'" Tallon wordt er door zijn oudere broers vervolgens fijntjes aan herinnerd dat er nog iets voor is gevallen na een uitbarsting op de baan. "Ik ben ook wel eens aan het begin van de straat uit de auto gezet, kon ik weer twee kilometer naar huis lopen omdat ik me niet voorbeeldig had gedragen op de baan."

Dat is een tijdje geleden. Inmiddels is er niets anders dan waardering voor hulp die ze thuis kregen. "Als wij met zijn drieën trainden, dan waren onze spullen elke avond gewassen, er werd gekookt en ik werd elke avond opgehaald op de training. Moeders heeft daar heel veel zweet en tranen in zitten, denk ik."

Tallon Griekspoor verliest van 'thuisspeler' Francesco Passaro in Rome Tallon Griekspoor heeft vrijdagavond met 2-1 in sets verloren van Francesco Passaro. De Nederlander mocht in de tweede ronde inschakelen in Rome. Voor de Italiaan Passaro, die uit Perugia komt, was het een halve thuiswedstrijd.

Twee ATP-zeges

Griekspoor is op dit moment de nummer 26 van de wereldranglijst. Vorig jaar bereikte hij zijn tot nog toe hoogste positie, dankzij plek 21. Dat had hij vooral te danken aan twee gewonnen ATP-toernooien in 2023. In dat jaar reikte hij ook tot de derde ronde in Australian Open, op dit moment nog zijn beste prestatie tijdens een grandslamtoernooi. Deze maand werd hij in Italië al vroeg uitgeschakeld.