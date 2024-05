Tallon Griekspoor verliest van 'thuisspeler' Francesco Passaro in Rome

Tallon Griekspoor heeft vrijdagavond met 2-1 in sets verloren van Francesco Passaro. De Nederlander mocht in de tweede ronde inschakelen in Rome. Voor de Italiaan Passaro, die uit Perugia komt, was het een halve thuiswedstrijd.

De Nederlander, nummer 26 van de wereld, won de eerste set met 6-4. In de tweede set ging hij onderuit met 3-6, waardoor er een derde set aan te pas moest komen. Griekspoor had het zwaar tegen zijn Italiaanse tegenstander en verloor de derde set uiteindelijk ook. Het stond 6-6 en dus moest er een tiebreak aan te pas komen om de winnaar aan te wijzen. Passaro trok aan het langste eind: 7-5.

Griekspoor was als 23e geplaatst en kreeg daarom een bye in de eerste ronde. De Italiaan Passaro - een qualifier voor het toernooi in Rome - won in de eerste ronde van Arthur Rinderknech (2-1).

Botic van de Zandschulp

Ook Botic van de Zandschulp is aanwezig in Rome. Hij won in de eerste ronde van Nicolas Moreno de Alboran. In de tweede ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen Félix Auger-Aliassime.