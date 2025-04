Unieke statistiek Tallon Griekspoor: dit zijn alle tiebreaks van de Nederlandse toptennisser in 2025

Tallon Griekspoor speelde in 2025 vaker wél een tiebreak dan niet. De beste tennisser van Nederland komt verrassend vaak in de situatie dat hij een tiebreak moet spelen. Gelukkig blijkt de strijdvaardige Haarlemmer daar ook behoorlijk goed in te zijn. Sportnieuws.nl onderzocht deze bijzondere statistiek.

De 28-jarige Griekspoor is aan een goede fase bezig in zijn loopbaan. Recent haalde hij de finale van het ATP-toernooi in Marrakesh en won hij voor eerst van een speler in de top vijf van de wereld, Alexander Zverev. Opvallend: zelden speelt Griekspoor een wedstrijd zónder een tiebreak. Alleen al in de maand april moest Griekspoor liefst acht tiebreaks spelen.

Toptennisser Tallon Griekspoor vergooit unieke kans in slijtageslag met wereldtopper Tallon Griekspoor mocht voor de wedstrijd serveren, maar verloor alsnog van wereldtopper Alexander Zverev. Het lukte de beste tennisser van Nederland niet om opnieuw te stunten tegen de nummer drie van de wereld. De wedstrijd op het ATP-toernooi van München eindigde in een spektakelstuk: 7-6 (6) 6-7 (3) 4-6

Is Griekspoor de koning van de tiebreak?

De kwartfinale op het ATP-toernooi van München was daar opnieuw een sprekend voorbeeld van. Griekspoor had de kans om voor de tweede keer in korte tijd van Zverev te winnen, maar vergooide zijn overwinning in een driesetter. De eerste twee sets kwamen aan op - je verwacht het niet - een tiebreak. Ook toen Griekspoor eerder dit jaar Daniil Medvedev versloeg, moest er een tiebreak aan te pas komen.

Van de 25 wedstrijden die Griekspoor in 2025 speelde, moest hij in 17 (!) van die wedstrijden een tiebreak overleven. Gelukkig blijkt de Nederlander een expert in het spelen van een tiebreak: van de 25 tiebreaks die hij speelde, won hij 17 keer de set.

Toptennisser vuurt kanonskogel af op toeschouwers: 'Ik heb bijna iemand vermoord' Arthur Fils schoof dinsdag Tallon Griekspoor aan de kant bij het masterstoernooi van Monte Carlo, maar veel tijd om daarvan te genieten had hij niet. De Fransman moest een dag later alweer in actie komen tegen Flavio Cobolli en ook die partij wist hij te winnen. Fils zorgde na afloop echter voor een gevaarlijk moment.

Ter vergelijking: Botic van de Zandschulp kwam in 21 wedstrijden slechts tot vijf tiebreaks, waarvan hij er slechts een wist te winnen.

Tiebreaks Tallon Griekspoor in 2025

18 april 2025 (München): Tallon Griekspoor 7-6 (6) 6-7 (3) 4-6 Alexander Zverev

16 april 2025 (München): Tallon Griekspoor 7-6 (3) 6-3 Yannick Hanfmann

8 april 2025 (Monte Carlo): Tallon Griekspoor 7-6 (3) 4-6 2-6 Arthur Fils

6 april 2025 (Marrakesh): Tallon Griekspoor 6-7 (3) 6-7 (4) Luciano Darderi

5 april 2025 (Marrakesh): Tallon Griekspoor 7-5 7-6 (3) Kamil Majchrzak

3 april 2025 (Marrakesh): Tallon Griekspoor 7-6 (1) 3-6 6-3 Pablo Carreno Busta



11 maart 2025 (Indian Wells): Tallon Griekspoor 7-6 (4) 6-1 Yosuke Watanuki

9 maart 2025 (Indian Wells): Tallon Griekspoor 7-6 (3) 6-3 Giovanni Mpetshi Perricard

7 maart 2025 (Indian Wells): Tallon Griekspoor 4-6 7-6 (5) 7-6 (4) Alexander Zverev

5 maart 2025 (Indian Wells): Tallon Griekspoor 6-7 (5) 6-4 6-3 Miomir Kecmanovic



27 februari 2025 (Dubai): Tallon Griekspoor 2-6 7-6 (7) 7-5 Daniil Medvedev

25 februari 2025 (Dubai): Tallon Griekspoor 5-7 7-6 (4) 7-6 (1) Roman Safiullin

19 februari 2025 (Doha): Tallon Griekspoor 6-7 (4) 7-6 (6) 4-6 Matteo Berrettini

18 februari 2025 (Doha): Tallon Griekspoor 7-6 (5) 7-6 (6) Jan-Lennard Struff

6 februari 2025 (Rotterdam): Tallon Griekspoor 7-6 (5) 6-7 (6) 5-7 Stefanos Tsitsipas

5 februari 2025 (Rotterdam): Tallon Griekspoor 6-3 6-7 (2) 7-6 (4) Matteo Berrettini



31 januari 2025 (Montpellier): Tallon Griekspoor 6-7 (5) 4-6 Jesper de Jong