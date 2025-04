Tennisser Tallon Griekspoor gaat in zee met veelbesproken ex-prof die voor één jaar was geschorst

Tennisser Tallon Griekspoor (28) heeft een nieuwe coach. Voortaan wordt de beste tenisser van Nederland begeleid door de Belgische ex-tennisprof Xavier Malisse.

Malisse heeft dat nieuws gebracht in de Franse tennispodcast Jeu, Set & Podcast waar hij te gast was. "Alles is uiteindelijk vrij snel gegaan. Ik heb tweeënhalf jaar goed samengewerkt met Alexei Popyrin. Het voelde alsof onze samenwerking afgerond was", zei Malisse. "De overstap was dan ook snel geregeld."

Griekspoor staat in de kwartfinales van het toernooi van Marrakesh en begon eerder dit jaar een samenwerking met coach Dennis Sporrel. Het is niet bekend of en op welke wijze Griekspoor doorgaat met Sporrel.

Top 20

Griekspoor werkte al eerder met een Belgische oud-prof als coach. Hij werd de afgelopen jaren tijdens verschillende periodes bijgestaan door Kristof Vliegen. Onder leiding van Vliegen bereikte Griekspoor de top 30. Aan hun samenwerking kwam eind vorig jaar een einde. Malisse liet in de podcast weten Griekspoor naar de beste twintig tennissers van de wereld te willen loodsen.

De hoogste plek op de ATP-ranking die Griekspoor ooit innaam was plek 21, in november 2023. Eerder dit jaar boekte de Haarlemmer twee fraaie overwinningen. In Dubai kreeg hij Daniil Medvedev op de knieën, destijds de nummer zes van de wereld, en twee weken later won hij van Alexander Zverev, toen de nummer twee van de ranking.

Xavier Malisse

De 44-jarige Malisse was in 2002 de nummer 19 van de mondiale tennisladder. Zijn beste resultaat in een grandslamtoernooi is de halve finale van Wimbledon in dat jaar. In de kwartfinale sloeg hij zich in een zenuwslopende vijfsetter langs oud-winnaar Richard Krajicek, waarna in de halve finale er weer vijf sets nodig waren. David Nalbandian won die pot.

In eigen land stond Malisse bekend als 'enfant terrible', als iemand die vaak bij onrust en controverses betrokken was. Zo had hij een tumulteuze relatie met ex-topspeelster Jennifer Capriati en werd hij in 2009 voor één jaar geschorst omdat hij tweemaal niet bereikbaar was voor een dopingcontrole. Malisse ging met succes in protest bij het Vlaams Doping Tribunaal (VDT).

Nummer 1

In gesprek met De Zondag gaf Malisse in 2015 toe dat hij nooit de ambitie had om 's werelds nummer één te worden. "Maar oké, nummer één niet, neen. Ik had het ook niet willen worden. Als je ziet welk leven een Federer leidt. Trainen voor 5.000 man, altijd handtekeningen uitdelen, nooit gerust gelaten worden", zei X-Man.

Alexei Popyrin

Alexei Popyrin was laatste in het nieuws omdat hij met onder meer Novak Djokovic een aanklag heeft ingediend bij de tennissbonden ATP en WTA. Djokovic heeft een vakbond voor spelers opgericht, de PTPA, en die meent dat de bonden een oneerlijke arbeidsrelatie door de strot douwt van de profspelers.