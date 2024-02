Tallon Griekspoor waarschuwt Jannik Sinner: 'Dan wil ik het nog wel zien'

Op de ABN AMRO Open staat zaterdagavond een fantastisch potje tennis op het programma. De beste tennisser van Nederland, Tallon Griekspoor, en Australian Open-winnaar Jannik Sinner staan tegenover elkaar in de halve finale. En Griekspoor barst van het zelfvertrouwen: "Ik heb niets te verliezen."

De route naar de halve finale was voor de Nederlandse tennisser niet heel makkelijk. In de openingsronde bood de Italiaan Lorenzo Musetti goed weerstand. Die werd pas na drie spannende sets en twee tiebreaks verslagen. In de ronde daarna had Griekspoor drie sets en evenzoveel tiebreaks nodig om langs Hubert Hurkacz te komen.

Druk

De kwartfinale verliep daarentegen dan weer redelijk soepel. De Fin Emil Ruusuvuori werd al na twee sets verslagen en dus mag Griekspoor zaterdag aantreden tegen Sinner. Het wordt een moeilijke pot, maar de 27-jarige Noord-Hollander ziet ook kansen. "Alle druk ligt bij hem", zegt hij tegen het Algemeen Dagblad. "Ik heb niets te verliezen."

Als ik weer goed serveer, en het komt tot 5-5 of 6-6, dan wil het nog wel zien.

Hij vindt Sinner de beste tennisser van dit moment. "Natuurlijk gaat het ongelooflijk moeilijk worden. Ik zal op de toppen van mijn kunnen moeten spelen en misschien wat geluk moeten hebben. Maar ook als hij op zijn best is, kan ik van Sinner winnen. Als ik weer goed serveer, en het komt tot 5-5 of 6-6, dan wil het nog wel zien."

Griekspoor haalt inspiratie uit zijn partij tegen Novak Djokovic, vorig jaar in Parijs. Ook zo'n speler van wie hij eigenlijk niet kon winnen. Maar het lukte hem bijna. "Op dat moment was het pijnlijk, maar die partij heeft me veel gegeven. Dat was de bevestiging dat ik tegen iedereen een kans heb, en kansen krijg."

Dus ook tegen Sinner. "Als je die kan verslaan, maak je een heel groot statement. Het zou moed geven om nóg harder te gaan werken."