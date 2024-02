Tallon Griekspoor dendert door naar halve finale: revanche met Jannik Sinner aanstaande

Na twee zinderende duels kwam Tallon Griekspoor vrijdagavond voor de derde keer in actie op de ABN AMRO Open. Ditmaal was zijn tegenstander de Fin Emil Ruusuvuori. Griekspoor wist te overtuigen op weg naar de halve finale, hij won al na twee sets: 7-5 en 7-6 na een zinderende tiebreak.

Griekspoor kroop al tweemaal door het oog van de naald in zijn partijen tegen Lorenzo Musetti en Hubert Hurkacz. Ditmaal werd het minder spannend, hij won overtuigend na twee sets van de Fin.

Gelijkwaardig niveau in eerste set

Griekspoor en Ruusuvuori waren in de eerste set erg aan elkaar gewaagd. Na acht games stond het 4-4, beide tennissers wonnen steeds hun eigen game en hielden elkaar zo perfect in balans. Het niveau lag hoog en dat zorgde ook voor veel vermaak bij het publiek in Ahoy.

Bij een 5-5-stand begon Ruusuvuori aan een set waarin hij mocht serveren. Griekspoor kreeg drie break-kansen in deze game, maar de Fin knokte zich steeds terug. Pas bij de vierde break-kans won Griekspoor de game door tweemaal fout serveren van Ruusuvuori. Griekspoor won de twaalfde game vervolgens overtuigend met 40-0 en ging er zo vandoor met de eerste set.

Beslissing in de tweede set

Evenals in de eerste set ging het in de tweede set ook gelijk op. Griekspoor en Ruusuvuori wisten elkaar niet te breken, het werd 6-6, waarna een tiebreak de beslissing moest vormen in deze set. Ruusuvuori kwam op een 0-2-voorsprong, waarna de Nederlander een goede comeback maakte naar 4-2. Ruusuvuori wist geen vuist meer te maken: Griekspoor won de tiebreak met 7-4 en won zo de tweede set.

Wederzien met Jannik Sinner

Griekspoor kan zich op gaan maken voor een duel tegen Jannik Sinner. De Italiaan won vrijdagavond van Milos Raonic. Laatstgenoemde gaf in de tweede set op waardoor Sinner er vandoor ging met de winst. Voor Griekspoor kan in de wedstrijd met Sinner revanche nemen na de uitschakeling van vorig jaar in Ahoy. Sinner versloeg eerder deze week ook nederlander Botic van de Zandschulp. De andere halve finale gaat tussen Bulgaar Grigor Dimitrov en Australiër Alex de Minaur.