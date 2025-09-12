Botic van de Zandschulp verloor vrijdag in twee sets van de Argentijn Francisco Cerundolo. Daarmee kwam Nederland dieper in de problemen in de kwalificatie voor de Davis Cup. De nummer 82 van de wereld baalt ontzettend. "Lelijk dat het zo zijn kant op valt."

Van de Zandschulp begon sterk aan de partij, maar in de tweede set moest hij zijn meerdere erkennen in de nummer 21 van de wereld. Het werd 7-6, 6-1 voor de Argentijn. Argentinië staat nu op 2-0-voorsprong. Eerder verloor debutant Jesper de Jong van Tomás Martín Etcheverry.

Na afloop van zijn nederlaag verschijnt Van de Zandschulp teleurgesteld voor de camera. "Wat een ongelooflijk trage baan", zegt hij. "Het is niet gelukt om de snelheid erin te krijgen, wat wel de bedoeling was. Hij slaat er wel doorheen, want hij heeft zoveel power vanuit zichzelf."

Toch ziet de 29-jarige ook in dat hij goede dingen heeft laten zien. "Ik denk dat we het allebei in de eerste set heel goed hebben gedaan en heel veel druk erop hebben gezet. Het is lelijk dat het dan zo zijn kant op valt. Het zijn kleine momenten die doorslaggevend zijn."

'Dit was wel extreem'

Botic had ook last van de kwaliteit van de ballen. Die werden steeds zwaarder. "Met nieuwe ballen speelde ik veel beter. Toen kon ik breaken en goed serveren. Dat zegt wel heel veel over de kwaliteit van de ballen", zegt hij. "Dit was wel extreem. En het helpt ook niet dat wij allebei redelijk doorslaan. Dat heeft nog meer impact op de bal."

Toch moet hij zijn tegenstander een compliment maken. "Maar ja heel knap en een hele goede partij van hem", besluit Van de Zandschulp.

Raemon Sluiter

De nieuwe coach Raemon Sluiter kon ook meteen zijn zegje doen. Hij was aanwezig als analist bij Ziggo Sport. "Dit zijn interessante dingen voor mij", is zijn eerste reactie op de woorden van zijn pupil.

De twee kunnen samen hiermee aan de slag. Daar kijkt Van de Zandschulp enorm naar uit. "Hij heeft juist een rustige persoonlijkheid en ik denk dat hij daarmee ook voor mentale rust bij mij kan zorgen", zei hij eerder over de samenwerking. "En dan ben ik op mijn best. Tegelijkertijd is hij goudeerlijk. Als er iemand rechtdoorzee is, dan is het Raemon wel. Dat heb ik nodig. Iemand die gewoon af en toe zegt waar het op staat. Ik vind hem een heel fijn mens.”

Na de twee overwinningen heeft Argentinië nog maar een zege nodig om het finaletoernooi van de Davis Cup te bereiken. De dubbelpartij kan zaterdag dus al meteen doorslaggevend zijn. Als Nederland die weet te winnen zullen er nog één of twee partijen in het enkelspel volgen die de winnaar zullen uitwijzen.