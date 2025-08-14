Toptennisser Tallon Griekspoor heeft een beladen besluit genomen. Eentje waar het Nederlandse tennis hard door wordt getroffen.

Op 12 en 13 september is kopman Griekspoor er namelijk niet bij in de Davis Cup tegen Argentinië. Dan speelt Nederland voor een plekje in de Finals in Bologna. Bij de vorige editie in 2024 werd Oranje verslagen door Italië, maar zette het wel de beste prestatie ooit neer.

Captain Paul Haarhuis kan bij de thuiswedstrijd tegen Argentinië in Groningen wel beschikken over Jesper de Jong (ATP-79), Botic van de Zandschulp (ATP-92), Guy den Ouden (ATP-157), Sander Arends (ATP dubbel-25) en Sem Verbeek (ATP dubbel-43).

Griekspoor kiest voor eigen carrière

Griekspoor, de hoogst genoteerde Nederlandse tennisser, heeft zich bij Haarhuis afgemeld, omdat zijn focus ligt op zijn eigen carrière. Griekspoor heeft met veel plezier Davis Cup gespeeld. "Alleen ik heb dit jaar een beslissing moeten maken voor mijn eigen carrière en voor mezelf", verklaart hij tegenover Ziggo Sport.

𝐆𝐞𝐞𝐧 Griekspoor in Oranje 😕

De kopman van Nederland zal er dit seizoen zowel bij de kwalificaties als bij de Finals, mocht deze gehaald worden, niet bij zijn ❌#ZiggoSport #DavisCup #TeamNL pic.twitter.com/68sq5TgUFd — Ziggo Sport (@ZiggoSport) August 14, 2025

De tenniskalender is al helemaal volgepropt en de Davis Cup Finals worden aan het einde van het seizoen gespeeld. Bij de laatste drie edities was Griekspoor erbij. Dit keer kiest hij voor zichzelf, omdat hij fitter wil zijn bij de seizoensstart in Australië. De eerste toernooien van de nieuwe tenniskalender volgen kort na de Davis Cup Finals.

'Ik ben geen 21 meer'

"Daarom heb ik er dit jaar voor gekozen om niet in november te spelen. Ik wil een goede voorbereiding hebben op het nieuwe jaar", is Griekspoor resoluut. "Daarentegen ben ik geen 21 meer en moet ik zuinig zijn op mijn lichaam en mijn weken gaan uitkiezen."

Wisselend jaar

Griekspoor kent tot nu toe een 2025 met pieken en dalen. Hij versloeg begin dit jaar Daniil Medvedev op de ATP 500 van Dubai en bereikte de kwartfinales op Indian Wells, door angstgegner Alexander Zverev te verslaan. Het gravelseizoen volgde hij op met ATP-finale in Marokko. Op Roland Garros kwam hij voor het eerst tot de vierde ronde, alleen daarin moest hij geblesseerd opgeven tegen Zverev.

Niet veel later pakte hij zijn derde ATP-titel uit zijn carrière. Griekspoor won het grastoernooi van Mallorca. Die goede vorm nam hij niet meer naar Wimbledon, want daar viel het doek al in de eerste ronde. Inmiddels begeeft de Nederlander zich in Noord-Amerika, ter voorbereiding op de US Open. In de masterstoernooien van Toronto en Cincinnati sneuvelde hij echter al in de eerste ronde. Griekspoor is later deze maand wel geplaatst voor de vierde grandslam.