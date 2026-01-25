Luciano Darderi heeft tot nu een succesvolle Australian Open achter de rug, aangezien hij in de vierde ronde van het toernooi staat. Toch heeft de Italiaan wel wat moeite met de omstandigheden, zo bleek ook tijdens een interview op live televisie.

Darderi rekende in zijn eerste twee rondes al af met Cristian Garin en Sebastian Baez, waardoor hij het in de derde ronde op mocht nemen tegen de Rus Karen Khachanov. De nummer vijftien van de wereldranglijst bleek echter geen partij voor de Italiaan, die met 3-1 in sets over hem heen walste. Dat leverde Darderi een plek in de vierde ronde en een geweldig affiche op. Hij neemt het op tegen Jannik Sinner. Maar de partij leverde Darderi ook een hoop pijn op, wat er plots uitkwam tijdens een interview.

Krampen

Tijdens een interview met de uitzender van de Australian Open ging het plots mis voor Darderi. Terwijl hij een vraag aan het beantwoorden was, greep de tennisser plots naar zijn hamstring en leek hij erg veel pijn te hebben. Door de hete omstandigheden schoot er kramp in zijn been, waardoor hij even met gebogen hoofd op de desk moest leunen. De interviewers stopten het gesprek even en vroegen of Darderi oké was, maar relatief snel leek hij weer opgeknapt te zijn.

Veel spelers leken op de zaterdag last te hebben van het warme weer in Melbourne. Tijdens de pauzes dronken de spelers veel water en werden sommigen ook gekoeld. Voor Darderi was het niet de eerste keer dat hij met fysieke problemen kampte tijdens deze Australian Open.

The moment 🇮🇹 Luciano Darderi cramped live on air 😳 The conditions on Saturday were BRUTAL.



🎥 Australian Open BlueZone pic.twitter.com/UEr3HmnD5Y — The First Serve (@TheFirstServeAU) January 24, 2026

Toiletbezoek

Tijdens zijn openingswedstrijd tegen Garin had Darderi het ook al erg zwaar. De Italiaan had een medicijn genomen tegen de pijn in zijn voet, maar zonder ook maagbeschermers in te nemen. Dat in combinatie met het warme weer zorgde bij Darderi voor enorme buikkrampen richting het einde van de wedstrijd. Toen de Italiaan het winnende punt uiteindelijk binnen sloeg, snelde hij naar Garin om hem een hand te geven en vervolgens sprintte hij in een streep naar het toilet. Het publiek in twijfel achterlatend.

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.