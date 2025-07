Tennisser Oliver Tarvet beleefde een Wimbledondebuut om van te dromen. De 21-jarige Brit begon dankzij een wildcard als nummer 733 van de wereld aan het grastoernooi voor eigen publiek en mocht zelfs tegen regerend kampioen Carlos Alcaraz spelen op centre court. Maar de ruim 100.000 euro aan prijzengeld moet hij inleveren om een wel heel bijzondere reden.

Tarvet was de eerste Brit in acht jaar die het hoofdtoernooi van Wimbledon haalde via het kwalificatietoernooi. Hij ontving een wildcard voor de qualifiers in Londen en overleefde drie knappe wedstrijden. Het halen van een grandslamtoernooi levert normaliter al tienduizenden euro's op, maar niet voor Tarvet. Toen hij de eerste ronde ook nog eens won, werd het potentiële bedrag alleen maar groter. Maar daardoor ook het bedrag dat hij nu na zijn nederlaag tegen Alcaraz weer in moet leveren.

Amateurstatus

Verliezen in de eerste ronde van Wimbledon leverde een tennisser liefst 77.000 euro op. Maar Tarvet won van zijn mede-qualifier Leandro Riedi uit Zwitserland en was daardoor al 'verzekerd' van ruim 114.000 euro. Daar bleef het bij, toen hij niet opgewassen bleek tegen de nummer twee van de wereld (6-1, 6-4, 6-4). Maar hij mag vanwege zijn bijzondere status 'maar' een klein deel houden. De Brit studeert aan de universiteit van San Diego in de Verenigde Staten en is daardoor officieel een amateur.

Die amateurstatus gaat hem tienduizenden euro's kosten. Hij moet het grootste gedeelte van zijn gewonnen prijzengeld teruggeven. Studerende amateurspelers mogen jaarlijks maximaal 8500 euro verdienen. Dat bedrag ligt een stukje lager dan de minimaal 114.500 euro die hij eigenlijk zou moeten krijgen voor het halen van de tweede ronde op Wimbledon.

Privéjet

Dat Tarvet amper prijzengeld wint, zal hem waarschijnlijk weinig schelen. Om als Brit op Wimbledon te staan, is een enorme eer. Hij speelde zelfs nog nooit op het hoogste niveau, ook niet op kleine toernooien. Tarvet kijkt luchtig naar de situatie, is te horen in een interview na zijn laatste kwalificatiewedstrijd. "Het is een beetje ongemakkelijk, want ik moet veel kosten dekken én ik wil echt terug naar de University of San Diego om mijn vierde jaar af te maken."

Opsteker

"Wat zij voor mij hebben gedaan is gewoon ongelooflijk en ik ben zó dankbaar. Ik kan tot 10.000 dollar (zo'n 8500 euro, red.) claimen, dus misschien vlieg ik mijn coach straks wel met een privéjet naar huis!", grapte hij. Die rekensom leert dat Tarvet ruim 100.000 euro achter moet laten in Engeland. Een opsteker: door de gewonnen punten maakt hij een enorme stijging op de ATP-ranking. Hij wás de nummer 733 van de wereld en is nu al opgeklommen naar plek 394, een stijging van liefst 339 plekken.

