De Australian Open is hypermodern, maar loopt met één regel nog wel heel erg achter. Dat blijkt tijdens het lopende tennistoernooi. Toppers als Aryna Sabalenka, Jannik Sinner en Carlos Alcaraz zijn allemaal tot hun verbazing de dupe van een oude regel. Zij kunnen hun slimme horloges niet omdoen tijdens wedstrijden.

De afgelopen dagen was meermaals te zien hoe toptennissers hun horloge af moesten doen van de organisatie. Bij Alcaraz werd het pas halverwege zijn duel gezien, omdat hij zijn smartwatch onder zijn zweetband had zitten. Voor Sabalenka was het dinsdagochtend weer raak. De Belarussische, nummer één van de wereld, is zelfs ambassadeur van het merk Whoop, maar werd ook gedwongen om zonder de gadget om haar pols te spelen tegen Iva Jovic. Tot groot onbegrip van haar zelf.

'We kregen een mail'

Niet alleen zij, maar ook titelverdediger Sinner draagt de fitness-tracker graag. Bij alle andere toernooien is het dragen ervan geen probleem, maar op de Australian Open wel. Sabalenka snapt er helemaal niks van, zei ze na haar zege op Iva Jovic. "Ik droeg 'm op de baan omdat we een mail hadden gekregen dat het toegestaan was door de Internationale Tennis Federatie (ITF, red.). Ik wist niet dat de Grand Slams zelf nog niet tot die conclusie waren gekomen." Een woordvoerder van de Australian Open bevestigt aan Indepedendant dat 'ze kijken naar de regels'.

'Ik snap niet waarom'

Voor Sabalenka is het als ambassadeur van het merk helemaal zuur dat uitgerekend op het hoogste niveau niet is toegestaan om zo'n Whoop te dragen. "Het hele jaar spelen we ermee en ik gebruik het om mijn gezondheid te checken. Ik snap niet waarom de Grand Slams ons verbieden het te dragen. Ik hoop echt dat ze erop terugkomen en dat ze de spelers hun gezondheid kunnen laten meten." Op de andere drie Grand Slams (Roland Garros, Wimbledon en US Open) zijn dergelijke gadgets ook verboden tijdens duels. Mogelijk komt er na de klachten snel verandering in.

