Rafael Nadal daagt oude rivalen Roger Federer en Novak Djokovic uit: 'Hier ben ik veel beter in'

Rafael Nadal zette afgelopen jaar een punt achter zijn indrukwekkende tennisloopbaan. De Spanjaard heeft geen spijt van die keuze, maar lijkt de duels met zijn oude rivalen Roger Federer en Novak Djokovic toch wel te missen. Nadal daagt de twee tennisiconen namelijk uit voor een nieuwe clash.

Wie terugdenkt aan de carrière van Nadal zal al snel zijn schitterende duels met Federer en Djokovic voor zich zien. De drie stuwden elkaar jarenlang naar nog hogere hoogtes, maar door het afscheid van Nadal is alleen de Serviër nog actief als prof. Federer stopte drie jaar geleden tenslotte al met tennis.

Golfclash tussen Nadal, Federer en Djokovic

Nadal nam in het najaar van 2024 afscheid na de nederlaag in de Davis Cup met het Spaanse team tegen Nederland en de verloren partij tegen Botic van de Zandschulp bleek daardoor uiteindelijk zijn laatste partij. De Spanjaard heeft geen racket meer aangeraakt sinds dat moment, maar is wel heel vaak te vinden op de golfbaan. Dat is ook een hobby van zijn oude rivalen.

Het Britse medium The Telegraph was dan ook benieuwd of we een nieuwe strijd kunnen verwachten. "Ja, dat kan wel gebeuren, maar dan moeten ze wel gaan trainen. Ik heb een beetje een voordeel", vertelt hij met een glimlach. Nadal sneert vervolgens naar de andere sporticonen: "Op de tennisbaan waren er weinig verschillen tussen ons, maar hierin ben ik veel beter."

Laureus Award

Nadal bracht maandag een bezoekje aan het gala rond de Laureus Awards. De Spanjaard kreeg daar de Sporting Icon Award als eerbetoon voor zijn rijke tenniscarrière, waarin hij liefst 22 grandslamtitels won. Nadal mocht daar verder de prijs voor Sportteam van het Jaar uitreiken aan zijn favoriete voetbalclub Real Madrid en liep ook nog eens Ruud Gullit tegen het lijf.

Gezinsuitbreiding

Het lijkt er overigens op dat er voor Nadal binnenkort een drukke periode aan gaat breken. Zijn vrouw Xisca is volgens Spaanse media in verwachting van hun tweede kindje. Het koppel kreeg in 2022 al een zoontje. De 22-voudig grandslamwinnaar heeft de geruchten over de gezinsuitbreiding zelf tot op heden nog niet bevestigd.