De Nederlandse toptennisser Jesper de Jong debuteert dit jaar op de US Open. Een mooie mijlpaal voor de Haarlemmer. Maar minstens zo indrukwekkend is het verhaal van de Britse Francesca Jones. Zij kampt met een zeldzame aandoening.

Jones sloeg zich ten koste van de Nederlandse Arianne Hartono naar het hoofdtoernooi in New York. Vrijdag won ze met 6-2 6-4. Dus is ze er voor het eerst bij op de US Open, nadat ze eerder dit jaar al debuteerde op Roland Garros en Wimbledon. Gezien Jones' achtergrond is dat des te knapper.

Zeldzame aandoening

Jones kampt vanaf haar geboorte namelijk met Ectrodactylie-Ectodermale Dysplasie. Dat is een zeldzame genetische aandoening waardoor ze niet over alle vingers en tenen beschikt. De Britse heeft aan iedere hand een duim en drie vingers, terwijl ze slechts zeven tenen heeft. Doktoren verwachtten dan ook niet dat ze het tot prof zou schoppen.

Jones snoerde iedereen de mond. "Ik probeer mijn aandoening als iets positiefs te zien, eigenlijk vind ik het op vele vlakken zelfs een voordeel", vertelde de Britse er ooit over. "Je zou kunnen zeggen dat ik de dokters hun ongelijk heb bewezen. Ook het ongelijk van andere mensen trouwens. Maar weet je wat? Ik ben niet bezig met het ongelijk van mensen te bewijzen. Ik bewijs liever dat je je eigen perspectief kan veranderen."

'Positieve impact'

Het is niet wraak dat Jones drijft. "Ik speel om een positieve impact te hebben voor mensen die hopelijk mijn verhaal lezen", verzekerde Jones. "Ik hoop echt dat ik voor hen iets kan betekenen. Ik zou graag hebben dat mensen kracht halen uit mijn verhaal."

Winnen deed ze nog niet op een grand slam. Dat moet in New York gebeuren tegen de Duitse Eva Lys, die op de Australian Open als lucky loser uit het niets de vierde ronde bereikte.

Alles over US Open 2025

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.