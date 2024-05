Tennisfans kunnen nog een keer genieten van Roger Federer: Zwitser geeft uniek kijkje achter de schermen

Het is inmiddels al bijna twee jaar geleden dat Roger Federer afscheid nam als proftennisser, maar de tennisliefhebbers kunnen toch nog een keertje kijken naar de Zwitserse legende. Federer geeft in een documentaire namelijk een kijkje achter de schermen tijdens de laatste dagen van zijn carrière.

Federer nam op 23 september 2022 afscheid in Londen tijdens de Laver Cup. Hij dubbelde in de laatste wedstrijd aan de zijde van niemand minder dan zijn rivaal én vriend Rafael Nadal. De Zwitser en Spanjaard verloren hun duel tegen de Amerikanen Frances Tiafoe en Jack Sock, maar vooral de beelden na afloop gingen de wereld over. De twee legendes zaten huilend naast elkaar tijdens het eerbetoon aan Federer na de partij.

Roger Federer en Rafael Nadal in tranen tijdens het eerbetoon aan de Zwitser. © Getty Images

Documentaire

De tennisliefhebbers hebben Federer inmiddels dus al twee jaar moeten missen op de baan, maar kunnen vanaf 20 juni via streamingsdienst Amazon Prime kijken naar een documentaire over zijn afscheid. Een cameraploeg heeft de Zwitser gevolgd tijdens de laatste twaalf dagen van zijn carrière en spreekt onder andere met zijn vrouw Mirka. De twee hebben samen vier kinderen. Opvallend genoeg zijn dat twee tweelingen. Wel zo handig voor een dubbelspelpartij.

In de documentaire is te zien hoe Federer de videoboodschap inspreekt waarmee hij zijn afscheid aankondigde op sociale media. Ook zijn er beelden van de Zwitser met zijn familie en wordt hij gevolgd rondom zijn afscheidswedstrijd tijdens de Laver Cup.

Knieblessures maken einde aan lange carrière

Federer stopte in 2022 op 41-jarige leeftijd na een profcarrière van ruim 24 jaar. Hij is een van de succesvolste tenissers aller tijden met 20 grandslamtitels. Alleen Novak Djokovic (24) en Nadal (22) hebben er meer bij de mannen. Federer is met acht eindzeges op Wimbledon nog altijd recordhouder. De Zwitser won in zijn hele carrière liefst 103 toernooien.

De tennislegende worstelde de laatste jaren van zijn carrière met meerdere knieblessures en moest daarom uiteindelijk ook stoppen. Zo speelde hij zijn laatste wedstrijd in het enkelspel tijdens Wimbledon in 2021. Dat was meer dan een jaar voor zijn afscheid. Federer ging toen ten onder tegen de Pool Hubert Hurkacz in drie sets, zonder te weten dat hij zijn laatste optreden was op het heilige gras in Londen.