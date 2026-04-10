Ex-toptennisser Andre Agassi heeft in zijn leven een zware periode doorgemaakt. Hij zat erg met zichzelf in de knoop en daar hoopt hij, samen met zijn vrouw Steffi Graf, zijn kinderen voor te behoeden. "Het is een reis voor ons allemaal."

Agassi heeft tijdens zijn tenniscarrière veel geworsteld met mentale problemen. Door de hoge verwachtingen kreeg hij te maken met depressie en een identiteitscrisis. Hij voelde zich eenzaam en kon er met niemand over praten.

"Ik denk dat dat het moeilijkste is, als je te maken hebt met een vorm van druk die leidt tot zelfsbaotage en mentale problemen", vertelt Agassi aan Malay Mail.

Agassi maakte veel indruk als tennisser. Hij won acht grandslamtitels, werd olympisch kampioen in 1996 en stond gedurende 101 weken bovenaan de wereldranglijst. De Amerikaan stopte in 2006 en verdween daarna een tijd uit de publiciteit.

Vertrouwen

Hij moest in die moeilijke periode ook ontdekken wie hij was buiten de tennisbaan. Dat lukte met behulp van zorgzame mensen om hem heem. "Ik kon echt met hen praten. Zij loodsten mij er doorheen", vertelt de 55-jarige. "Ik heb ook therapie gevolgd door de jaren heen. Maar mensen om je heen hebben die echt om je geven, dat is heel belangrijk."

Hij denkt dat dat ook erg belangrijk is voor kinderen die opgroeien in de huidige maatschappij. Zij moeten mensen kunnen vertrouwen, in een systeem vol oordelen en labels. "Dus je eigen identiteit vinden, is een reis voor ons allemaal."

Opvoeding kinderen

Samen met Graf is Agassi vader van twee kinderen: Jaz Elle (22) en Jaden Gil (24). In hun opvoeding probeerde het koppel de kinderen hun eigen keuzes te laten maken. “Een kind leert meer door wat ze zien, dan wat je ze vertelt", aldus Agassi.

"Als ze niet naleven wat ze zeggen dat belangrijk voor hen is, hun prioriteiten, kan dat twee dingen betekenen: het is niet zo belangrijk voor ze, of ze halen niet het beste uit zichzelf." Daar willen de ouders hun zoon en dochter voor behoeden.