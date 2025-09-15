De beroemde tenniszussen Serena en Venus Williams werkten al vele malen samen op de baan, maar gaan dat nu ook daarbuiten doen. De twee iconen van de sport hebben maandag een heel bijzonder gezamenlijk project aangekondigd.

De Williams-zusjes stonden jarenlang aan de top in het vrouwentennis en streden ook met grote regelmaat tegen elkaar in de finale van grote toernooien. In het enkelspel won Serena liefst 23 grandslamtitels en haar zusje deed het met zeven stuks ook niet bepaald slecht. De twee dubbelden daarnaast vaak samen en dat leverde ook veel succes op. Ze wonnen veertien grandslamtitels en werden driemaal olympisch kampioen.

Podcast met Serena en Venus Williams

Nu hebben ze elkaar dus opnieuw gevonden, want Serena (43) gaat samen met haar oudere zus Venus (45) een podcast maken. De twee maakten dat maandag via sociale media bekend. De eerste aflevering van de Stockton Street Podcast verschijnt op 17 september op X. In de podcast gaan ze het onder meer hebben over hun onderlinge relatie.

"Hoe close we ook zijn, we moesten vanwege ons werk zoveel afstand houden", vertelt Serena in een reactie aan The Hollywood Reporter. "Hoewel ze mijn zus is, is ze ook mijn tegenstander, en je kunt niet zo open zijn als je zou willen. Dus dit is een kans om iets te doen waar we al een tijdje naar streven, en tegelijkertijd een ontdekkingstocht."

Ook Venus laat tegen dat medium haar licht schijnen op het gezamenlijke project: "Ik denk dat veel mensen zich hebben afgevraagd, en ik vertel hierover in de eerste aflevering: 'Mogen we elkaar omdat we met elkaar moeten spelen? Haat je elkaar? Praat je met elkaar?' Er is zoveel in onze relatie dat we kunnen delen wat we nooit eerder hebben gedaan. Er is veel om over te praten."

Sister Act

Serena en Venus vierden samen dus veel successen, maar speelden ook heel vaak tegen elkaar. Ze speelden 31 wedstrijden onderlinge duels en Serena leidt daarin met 19-12. Ze namen het liefst zestien keer op een grandslamtoernooi tegen elkaar op en negen keer gebeurde dat in een finale. De onderlinge duels tussen de zusjes kwamen na verloop van tijd bekend te staan als 'Sister Act'.

US Open

Waar Serena in 2022 haar laatste wedstrijd als proftennisster speelde, maakte Venus onlangs nog haar opwachting op de US Open. Ze deed daar zelfs mee aan drie disciplines. In het enkelspel en gemengd dubbelspel strandde ze direct, maar in het vrouwendubbel haalde ze met haar 23 jaar jongere partner Leylah Fernandez knap de kwartfinales. Het is nog onduidelijk of Venus andere toernooien gaat spelen in de toekomst of net als haar zus van haar tennispensioen gaat genieten.