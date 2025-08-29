Serena Williams is met afstand de beste tennisster van de afgelopen dertig jaar en ook in haar thuisland blonk ze geregeld uit. De tennislegende won liefst zes keer de US Open in het enkelspel en daarmee is ze nog altijd recordhoudster in het proftijdperk. Toch zorgde de Amerikaanse in 21 deelnames ook voor een aantal minder mooie momenten in New York.

De US Open zal voor altijd een bijzonder toernooi voor Williams zijn. Ze won er in 1999 haar eerste van in totaal 23 grandslamtitels en het was ook de plek waar ze in 2022 haar indrukwekkende carrière afsloot. Williams vierde een hoop successen op het Arthur Ashe Stadium, maar liet zichzelf op die baan ook een aantal keren van haar slechtste kant zien voor eigen publiek.

Dat gebeurde bijvoorbeeld in 2009. Williams was de titelverdedigster in New York en begon na een sterk jaar ook als grote favoriete aan het toernooi. De Amerikaanse had eerder dat jaar al de Australian Open en Wimbledon gewonnen en sloeg zich zonder een set te verliezen naar de halve finales.

Daarin kreeg Williams de kans om revanche te nemen voor zus Venus. Ze trof bij de laatste vier namelijk Kim Clijsters, die in de vierde ronde had gewonnen van het oudste Williams-zusje. De Belgische was op dat moment opvallend genoeg niet eens te vinden op de wereldranglijst, want ze had pas net haar comeback gemaakt nadat ze in 2007 eerst was gestopt en een jaar later beviel van een dochter.

Frustraties nemen toe bij Williams

Clijsters had slechts één van de voorgaande acht ontmoetingen tussen de twee weten te winnen, maar dat zei vrij weinig aangezien ze elkaar in New York voor het eerst in ruim zes jaar weer eens troffen. Op de baan bleek dat ook het geval, want de Belgische pakte verrassend de eerste set met 6-4.

Dat leidde tot grote frustraties bij Williams. Haar racket moest het ontgelden en voor dat sloopwerk kreeg ze van de umpire een waarschuwing. Williams ging er echter niet beter van spelen en bij een 6-5 achterstand in de tweede set moest ze serveren om in de partij te blijven.

'Ik duw de bal door je strot'

De druk nam toe toen Clijsters op 15-30 kwam en dus nog maar twee punten nodig had om te winnen. Williams miste haar eerste service en ook bij de tweede service ging het fout. Niet doordat ze de bal miste, maar wel doordat ze een voetfout zou hebben gemaakt volgens de lijnrechter die daarop moest letten. Dat betekende een dubbele fout en dus matchpoint voor de Belgische.

Het ongeloof droop van het gezicht van Williams af, maar ze hield zich in eerste instantie nog enorm in. Vlak voordat ze klaar ging staan om te serveren, lukte haar dat niet meer. “Ik zweer dat ik deze f*cking bal door je f*cking strot ga duwen”, beet ze lijnrechter Shino Tsurubuchi toe.

Uitbarsting betekent einde wedstrijd

Tsurubuchi liep direct naar umpire Louise Engzell toe om te melden wat Williams haar had gezegd. Die kon daarop niet anders dan de Amerikaanse een waarschuwing geven en aangezien dat al de tweede van de wedstrijd was, kreeg ze een strafpunt. Op matchpoint tegen betekent dat direct einde wedstrijd.

Clijsters bemoeide zich totaal niet met alles wat er gebeurde en keek verbaasd toe toen de Amerikaanse na een overleg tussen de umpire en de hoofdscheidsrechter plotseling haar kant opgelopen kwam. Hoofdschuddend nam de Belgische de felicitaties in ontvangst. Ze had de finale van de US Open gehaald, maar de manier waarop was overduidelijk onbevredigend. Al zal ze daar enkele dagen later vast maling aan hebben gehad toen ze de beker de lucht in mocht tillen.

Fikse boete

Williams verloor niet alleen de wedstrijd, maar kreeg uiteindelijk ook nog 10.500 dollar boete van de organisatie voor het incident. Daar bovenop kwam ook nog een boete van 500 dollar voor het slopen van haar racket. Van dat soort bedragen zullen flink wat mensen schrikken, maar met bijna 95 miljoen dollar aan prijzengeld in haar carrière was het voor de tennislegende een schijntje.

