Boris Becker is na zijn bezoek aan Nederland naar Italië gevlogen om te genieten van een fijne vakantie. De oud-toptennisser was in Amsterdam voor het promoten van zijn boek, wat een aantal confronterende momenten opleverde, maar nu geniet hij weer van onder andere zijn hoogzwangere vriendin.

Becker verscheen ter promotie van zijn boek in de talkshow van Eva Jinek en in Vandaag Inside. René van der Gijp, vaste tafelgast van laatstgenoemd programma, wilde de Duitser al lange tijd aan tafel hebben. Vorige week verscheen Becker aan de bar bij Vandaag Inside en achteraf was de oud-tennisser vol lof over de sfeer en de gemoedelijkheid van het programma.

Over de toon en de vragen bij Jinek was Becker een stuk minder tevreden. "Dat was totaal anders. Daar lijkt het net alsof je terecht staat in de rechtbank. Met haar grote blauwe ogen. Hier komt het meer vanuit het onderbuikgevoel. Mijn dochter is ook geen onderdeel van het boek, dus die vragen waren niet nodig." Ook vertelde Becker bij de Nederlandse TV-programma's over zijn acht maanden cel die hij moest uitzitten in Engeland omdat hij betrokken zou zijn geweest bij een fraudezaak.

Ontspanning

Na de promotietour in Nederland is Becker nu aan het genieten van een fijne vakantie, zo deelt hij via zijn Instagram. In een post laat de Duitser weten dat hij in het Italiaanse Portofino is samen met zijn hoogzwangere vrouw. "We volgen het licht en genieten van de laatste zonnestraaltjes van deze zomer. Fijne zondag", zet Becker bij de foto met zijn vrouw aan het zwembad in Italië. De twee trouwden in 2024 en wonen sindsdien in de Italiaanse modestad Milaan.

Kinderen

Becker heeft onder meer drie zonen: Noah, Elias (beiden uit zijn eerste huwelijk) en Amadeus (met zijn ex-vrouw Sharlely 'Lilly' Kerssenberg uit Nederland). Een ander kind van Becker, Anna, was niet welkom op zijn huwelijk met Lilian in 2024. Becker verwekte haar bij Angela Ermakova, terwijl hij in die tijd getrouwd was met Barbara Feltus. Dat gebeurde op een bizarre plek: een bezemkast. Mede daardoor liep de relatie op de klippen.