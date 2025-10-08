Tennislegende Boris Becker kende grootse successen, maar ook enorm diepe dalen. Daar kwam hij de afgelopen jaren uit, mede door zijn nieuwe grote liefde. Becker trouwde in 2024 met een 23 jaar jongere vrouw en kwam in Vandaag Inside met een lofzang over haar.

Want Becker is smoorverliefd. De tennislegende leerde 'zijn' Lilian de Carvalho Monteiro in 2018 kennen toen het heel slecht met hem ging. De man die als 17-jarige ooit Wimbledon won, kan dankzij haar weer de hele wereld aan.

Boris Becker kreeg unieke vraag

"Zonder haar zou ik hier niet zitten", zo stelt hij aan de bar van het populaire praatprogramma. "Ze kwam in mijn leven in 2018 toen alles slecht ging. Ze zag iets in me wat ik niet zag." Dat bleek wel toen ze een indringend gesprek voerde met de ex-tennisser. "Het eerste wat ze vroeg was: hoe gaat het met je Boris? Die vraag was mij nooit gesteld. Ik zei: het gaat klote, het is een vreselijke tijd."

De geliefde van Becker liet het er niet bij zitten. Ze bleef hem zelfs trouw toen hij in 2022 vanwege een fraudezaak de bak in moest. "Ik moest de cel in, zij is veel jonger dan ik. Ik zei: je hoeft niet te wachten. Maar dat vond ze raar. Ze zei: we zijn een team. We vinden wel de energie om door te gaan."

'Echt een liefdesverhaal'

En uiteindelijk lijken ze lang en gelukkig te leven. Becker kwam na acht maanden op vrije voeten, eind 2024 stapten ze in het huwelijksbootje. "We verwachten nu ons eerste kind. Echt een liefdesverhaal", aldus Becker.

Derde huwelijk scheepsrecht?

De Duitse tennislegende nam plaats om te praten over zijn nieuwe boek te praten. Becker maakte immers het nodige mee. Niet alleen op de baan, maar ook daarbuiten. Voor het huwelijk met Lilian de Carvalho Monteiro trouwde Becker al tweemaal. In 1993 trouwde hij met Barbara, maar dat huwelijk liep in 2001 op de klippen mede door een affaire van de oud-tennisser. Van 2009 tot en met 2018 was hij samen met de Nederlandse Lilly.